В Нижнем Тагиле женщину с ребенком-инвалидом не пустили в салон автобуса

Если информация подтвердится, этим действиям будет дана правовая оценка требований законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура проведет проверку после отказа водителя автобуса в перевозке женщины с ребенком-инвалидом. Как оказалось, утром 8 октября местная жительница не смогла попасть в салон автобуса, который следовал по маршруту № 25 в центр города.

- Женщина пояснила, что водитель не открыл заднюю дверь автобуса, сказав, что с коляской в салон нельзя. При этом, салон автобуса не был заполнен пассажирами. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит достоверность данных, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Если информация подтвердится, этим действиям будет дана правовая оценка требований законодательства о защите прав лиц с ограниченными возможностями здоровья. При При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.