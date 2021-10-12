Игнатьев Артём Викторович – главный врач клиники, врач-офтальмолог, ведущий рефракционный офтальмохирург, кандидат медицинских наук
Работа клиники основывается на высококвалифицированном персонале, новейшем технологическом оборудовании, высоком уровне сервиса и уютной, спокойной атмосфере.
В клинике работают только высококвалифицированные специалисты, постоянно повышающие свой уровень знаний и владеющие самыми современными методами диагностики и лечения. Врачи регулярно проходят стажировки в лучших российских и зарубежных клиниках. Клиника гарантирует высокотехнологичные методы диагностики и лечения вашего зрения.
В клинике проводятся акции и действуют скидки на лечение различных офтальмологических заболеваний
В своей работе клиника использует самое современное оборудование по диагностике и проведению операций. В клинике установлено оборудование последнего поколения от ведущих мировых компаний- производителей. Клиника гарантирует добросовестность и предельную внимательность по отношению к каждому пациенту. Каждый врач несет личную ответственность за качество оказываемых услуг.
Лазерную коррекцию зрения клиника проводит на новейшем лазере последнего поколения Alcon WaveLight EX500 2021 года выпуска!
В клинике - высокий уровень сервиса, а это значит, что к каждому посетителю относятся, как к главному пациенту, как к близкому и дорогому человеку. Именно внимание к нуждам пациента и ориентированность на результат позволяет проводить эффективное лечение с предсказуемым результатом. При этом цены на услуги остаются доступными для каждого.
Запись на прием и диагностические процедуры осуществляется в удобное для вас время. Клиника расположена в самом центре города с удобной транспортной доступностью и большой автопарковкой.
Клиника микрохирургии глаза доктора Игнатьева
г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 2 (ЖК «Артек»)
тел. +7 (343) 227-12-34
www.imed-group.ru
vk.com/clinica_ignatieva
@clinica_ignatyeva
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