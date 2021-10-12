Игнатьев Артём Викторович – главный врач клиники, врач-офтальмолог, ведущий рефракционный офтальмохирург, кандидат медицинских наук

Работа клиники основывается на высококвалифицированном персонале, новейшем технологическом оборудовании, высоком уровне сервиса и уютной, спокойной атмосфере.

В клинике работают только высококвалифицированные специалисты, постоянно повышающие свой уровень знаний и владеющие самыми современными методами диагностики и лечения. Врачи регулярно проходят стажировки в лучших российских и зарубежных клиниках. Клиника гарантирует высокотехнологичные методы диагностики и лечения вашего зрения.

В клинике проводятся акции и действуют скидки на лечение различных офтальмологических заболеваний

В своей работе клиника использует самое современное оборудование по диагностике и проведению операций. В клинике установлено оборудование последнего поколения от ведущих мировых компаний- производителей. Клиника гарантирует добросовестность и предельную внимательность по отношению к каждому пациенту. Каждый врач несет личную ответственность за качество оказываемых услуг.

Лазерную коррекцию зрения клиника проводит на новейшем лазере последнего поколения Alcon WaveLight EX500 2021 года выпуска!

В клинике - высокий уровень сервиса, а это значит, что к каждому посетителю относятся, как к главному пациенту, как к близкому и дорогому человеку. Именно внимание к нуждам пациента и ориентированность на результат позволяет проводить эффективное лечение с предсказуемым результатом. При этом цены на услуги остаются доступными для каждого.

Запись на прием и диагностические процедуры осуществляется в удобное для вас время. Клиника расположена в самом центре города с удобной транспортной доступностью и большой автопарковкой.

Клиника микрохирургии глаза доктора Игнатьева

г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 2 (ЖК «Артек»)

тел. +7 (343) 227-12-34

www.imed-group.ru

vk.com/clinica_ignatieva

@clinica_ignatyeva

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия №ЛО-66-01-006744