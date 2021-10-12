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ЗДОРОВЬЕ12 октября 2021 9:10

Клиника микрохирургии глаза доктора Игнатьева

Клиника микрохирургии глаза доктора Игнатьева — это современный, специализированный, медицинский, офтальмологический центр.
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Игнатьев Артём Викторович – главный врач клиники, врач-офтальмолог, ведущий рефракционный офтальмохирург, кандидат медицинских наук

Игнатьев Артём Викторович – главный врач клиники, врач-офтальмолог, ведущий рефракционный офтальмохирург, кандидат медицинских наук

Работа клиники основывается на высококвалифицированном персонале, новейшем технологическом оборудовании, высоком уровне сервиса и уютной, спокойной атмосфере.

В клинике работают только высококвалифицированные специалисты, постоянно повышающие свой уровень знаний и владеющие самыми современными методами диагностики и лечения. Врачи регулярно проходят стажировки в лучших российских и зарубежных клиниках. Клиника гарантирует высокотехнологичные методы диагностики и лечения вашего зрения.

В клинике проводятся акции и действуют скидки на лечение различных офтальмологических заболеваний

В клинике проводятся акции и действуют скидки на лечение различных офтальмологических заболеваний

В своей работе клиника использует самое современное оборудование по диагностике и проведению операций. В клинике установлено оборудование последнего поколения от ведущих мировых компаний- производителей. Клиника гарантирует добросовестность и предельную внимательность по отношению к каждому пациенту. Каждый врач несет личную ответственность за качество оказываемых услуг.

Лазерную коррекцию зрения клиника проводит на новейшем лазере последнего поколения Alcon WaveLight EX500 2021 года выпуска!

Лазерную коррекцию зрения клиника проводит на новейшем лазере последнего поколения Alcon WaveLight EX500 2021 года выпуска!

В клинике - высокий уровень сервиса, а это значит, что к каждому посетителю относятся, как к главному пациенту, как к близкому и дорогому человеку. Именно внимание к нуждам пациента и ориентированность на результат позволяет проводить эффективное лечение с предсказуемым результатом. При этом цены на услуги остаются доступными для каждого.

Запись на прием и диагностические процедуры осуществляется в удобное для вас время. Клиника расположена в самом центре города с удобной транспортной доступностью и большой автопарковкой.

Клиника микрохирургии глаза доктора Игнатьева

Клиника микрохирургии глаза доктора Игнатьева

г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 2 (ЖК «Артек»)

тел. +7 (343) 227-12-34

www.imed-group.ru

vk.com/clinica_ignatieva

@clinica_ignatyeva

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия №ЛО-66-01-006744

Клиника года. Свердловская областьКлиника года-2021