Весной 2020 года Сергея Петровича пригласили сняться в авторской программе Насти Ивлеевой. Фото: скриншот программы «Агент шоу»

Отец популярного певца Niletto (Данил Прытков) редко общается с журналистами. Однако для «КП»-Екатеринбург он сделал исключение. В эксклюзивном интервью он впервые рассказал, почему ушел из семьи, за что на него до сих пор обижается Данил, и как складываются их отношения сейчас. При этом Сергей Петрович вспомнил и случай, связанный с известной блогершей Настей Ивлеевой. Отец Niletto уверяет, что девушка очень некрасиво поступила с ним и даже унизила.

Это произошло весной 2020 года. Тогда Сергея Петровича пригласили сняться в авторской программе Насти Ивлеевой «Агент шоу». Отца рэпера попросили ничего не рассказывать сыну, чтобы для него это был сюрприз.

Во время программы на Сергея Петровича выбрасывали личинки, варенье и муку. А после съемок, по словам мужчины, никто не предложил ему помыться и переодеться в чистую одежду. Фото: скриншот программы «Агент шоу»

В программе Настя Ивлеева посадила папу Niletto в стеклянный куб. Пока он находился там, ведущая спрашивала у известного певца факты о семье и об отце. Если рэпер отвечал неправильно, на пожилого мужчину выбрасывали личинки, малиновое варенье и грязный снег. Поведение Насти тогда вызвало волну критики со стороны зрителей. Во время программы и сам певец не скрывал своего удивления от происходящего.- Меня вызвали инкогнито в Москву, чтобы для сына мое участие в программе было сюрпризом, - рассказывает Сергей Петрович.

- Вы что серьезно? - не мог поверить Данил.

Но это далеко не самое шокирующее во всей этой ситуации. Сергей Петрович признался, что после шоу его не переодели и отправили мыться в грязный душ, а сама Ивлеева больше ни разу не подошла к мужчине.

Для известного рэпера появление отца на программе было полнейшим шоком. Фото: скриншот программы «Агент шоу»

- Я снялся в программе у Насти Ивлеевой «Агент-шоу». Вроде бы и ничего, но для меня все это так тупо, что она устроила. Когда сын отвечал на вопросы неправильно, меня обливали то червями, то мукой, то вареньем. Но больше всего меня поразило и оскорбило то, что потом мне даже не предложили помыться, а Настя после съемок программы ко мне больше ни разу не подошла. Такое неуважение, к человеку, которого ты приглашаешь к себе в программу, - возмущается Сергей Петрович. - Тогда я сам подошел и спросил, где могу помыться. Меня работники ее завели в какой-то вагончик, где был грязный душ, и не было ни мыла, ни полотенца. Это просто ужасное отношение к людям, пожилым тем более.

Сергей Петрович так и не рассказал обо всем этом сыну. Отцу известного рэпера за программу ничего не заплатили.

- Тогда я Данилу не сказал, просто уехал домой. А потом очухался, думаю да как это так можно к людям относиться, - возмущается отец репера. - Настя Ивлеева выгоду получила, сделала программу, набрала просмотры... Молодец. Но, как человек она никакая, испорчена деньгами и славой.

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