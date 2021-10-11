Противопоказанием к прививке от ковид является тяжелая аллергическая реакция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге, в первую очередь, важно жителям в возрасте 60+. По данным медиков, 50% пациентов реанимационных отделений – это пожилые люди. Группа имеет высокий уровень смертности от вируса из-за множества хронических заболеваний. Вместе с тем, возникает и множество вопросов: какую из вакцин организм легче всего перенесет при том или ином хроническом заболевании, и, главное, будет ли введена обязательная вакцинация для пожилых.

На все эти вопросы отвечают заместитель главного врача Городского центра медицинской профилактики Александр Харитонов и заместитель начальника по медицинской части Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, гериатр Валентина Ямпольская.

ПОЖИЛЫХ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВАКЦИНИРОВАТЬ

– Без административного ресурса наши жители не до конца осознают необходимость вакцинации. Но до пожилых людей проще достучаться и думаю, здесь мы постараемся их убеждать, - считает главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов. - Если ситуация будет без изменений, я думаю, что будет ставиться вопрос об обязательной вакцинации, а также о введении карантинных мероприятий, как это было в прошлом году.

В последнее время коронавирус вновь набирает силу. В Свердловской области 30 сентября главный санитарный врач подписал постановление о том, что работники сферы образования и обслуживания, государственные и муниципальные служащие должны сделать прививку от коронавируса в обязательном порядке. Было также сделано объявление о том, что прорабатывается вопрос и о введение «Зон свободных от ковида» (или, как их еще принято называть COVID-19 free zone). По словам Александра Харитонова, после этого в Екатеринбурге за неделю в 1,5 раза увеличилось число пришедших привиться в торговые центры.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА 60+

Когда речь заходит о том, чтобы поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге, в первую очередь возникает вопрос о противопоказаниях. По словам гериатра Валентины Ямпольской, пожилые свердловчане имеют букет хронических заболеваний, которые отягощают течение новой болезни.

– Усугубляют течение COVID, прежде всего, заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, ожирение и возраст 60+, – пояснила Ямпольская.

Тяжелое течение коронавируса грозит осложнениями, как нарушение свертываемости крови и тромбоз, поскольку вирус поражает не только легкие, но и эндотелий сосудистой стенки.

При этом гериатр уточнила, что поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге, не значит иметь 100% гарантию от заболевания. Это значит, что человек защитит себя от тяжелого течения болезни и тяжелых последствий, вызванных вирусом.

По данным Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн, с 13 июня по 18 августа 2021 среди умерших пациентов было 87% людей в возрасте 60+.

50% пациентов реанимационных отделений – это пожилые люди Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственным противопоказанием к прививке от ковид, по словам гериатра Валентины Ямпольской, у пожилых является тяжелая аллергическая реакция на предшествующую вакцинацию.

Гериатрические синдромы, старческая астения и букет хронических болезней не являются противопоказаниями к тому, чтобы поставить прививку от коронавируса.

Хотя, конечно же, лучше вакцинироваться в период ремиссии недуга.

Еще важно после вакцинации соблюдать противоэпидемические меры: носить маску, соблюдать дистанцию, не появляться в местах большого скопления людей.

КАКИМИ ВАКЦИНАМИ ПРИВИВАТЬСЯ

Пациентам в возрасте 60+ можно прививаться любой из зарегистрированных вакцин, как показывает практика, они легко переносят вакцинацию от COVID-19. Все же медики рекомендуют использовать двухкомпонентный препарат «Спутник V», поскольку, к примеру, «Спутник Лайт» не сформирует достаточное количество антител в ослабленном организме.

По данным городского центра медицинской профилактики, на сегодняшний день от коронавируса привиты примерно 30% пожилых от общего числа вакцинированных свердловчан – из 1000207 человек 351 тысяча – пенсионеры.

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Скриншот: profilaktica.ru

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