В школах Екатеринбурга внедрят нейросеть, которая будет прослушивать учеников

Система будет работать как дистанционная тревожная кнопка Фото: Олег ЗОЛОТО

После трагических событий в школах Казани и Перми все стали еще сильнее озабочены безопасностью детей. Сейчас во всех учебных заведениях есть тревожные кнопки, система видеонаблюдения и охрана, но как показывает практика этого недостаточно. Поэтому в школах Екатеринбурга решили попробовать внедрить нейросеть - аудиоаналитику, которая будет прослушивать происходящее в школе и в случае чего передавать сигнал группе быстрого реагирования.

- По сути - это как дистанционная тревожная кнопка. Охранники или сотрудники образовательной организации будут знать кодовую фразу или слово. В аудиосистему также будут загружены определенные звуки, например, битого стекла, передергивание затвора и другие, - рассказал «КП-Екатеринбург» заместитель начальника Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Михаил Ладейщиков. - При наступлении любого из этих событий сигнал будет незамедлительно передаваться группе быстрого реагирования, которая, подключившись к камере, будет видеть происходящие события и принимать решение о выезде.

Планируется, что будет введена и видеоаналитика. В этой современной системе также заранее прописывается, что она должна считать - резкие агрессивные движения, драки, опасные предметы в руках и даже курение на территории учебного заведения.

В департаменте образования отмечают, что эти системы не дешевые, но они готовы их внедрить. Так, аудио и видеоаналитику могут запустить до конца этого года в двух или трех образовательных организациях. Номера школ пока сохраняют в секрете.

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