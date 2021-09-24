После стрельбы в Перми свердловские школы и вузы усиливают охрану

Для учителей и педагогов начнут проводить тренинги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После стрельбы в ПГНИУ свердловские школы и вузы усиливают охрану. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев.

- То, что произошло в Перми - огромная беда. И мы, безусловно, должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобных событий в Свердловской области. Я поручил министерству общественной безопасности комплексно усилить безопасность учебных заведений региона. В том числе колледже и вузов. Кроме того, мы планируем организовать специальные тренинги для руководителей и педагогов высших и средних учебных заведений. Как показывает опыт, очень важно дать педагогам и ученикам навыки того, как правильно действовать в экстремальной ситуации, - сообщил губернатор.

Напомним, что в результате нападения на пермский университет погибли шесть человек. Тимур Бекмансуров уже пришел в себя, врачи ампутировали ему левую ногу.

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