Уралец вылетел в Стамбул в январе 2014 года. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Управление ФСБ по Свердловской области возбудило уголовное дело по статьям «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации» и «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем» в отношении 49-летнего жителя Белоярского района Свердловской области. Об этом «КП» сообщил источник в силовых кругах.

4 января 2014 года ранее судимый за кражу гражданин Кадыров вылетел из Екатеринбурга в Стамбул, где позже примкнул к вооруженному формированию «Исламского государства»*.

- С января по март 2014 года Кадыров принимал участие в боевых действиях на территории Сирии с целью свержения действующей власти, - пояснил инсайдер «Комсомолки». – Он продолжил воевать и в 2015 году несмотря на то, что ИГИЛ признали незаконной в России.

Мы обратились в пресс-службу УФСБ по Свердловской области, но там воздерживаются от комментариев. Напомним, что в сентябре 2021 года в Екатеринбурге задержали сторонников движения Талибан*.

А весной 2020-го были уничтожены трое боевиков ИГ*.

*Исламское государство – запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация (с 29 декабря 2014 года).

*Талибан - запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация.