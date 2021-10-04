«Прячут паспорта, отбирают телефоны»: откровения жителя Читы, который продавал «золотые» огнетушители пенсионерам из Екатеринбурга

Виктора вместе с другими приезжими заселили в квартиру Фото: предоставлено героем публикации

Большинство пожилых людей неоднократно сталкивались с мошенничеством. Десять лет назад горе-маркетологи продавали пенсионерам пылесосы «Кирби» за сумасшедшие деньги. В наше время, проснулись подставные «борцы» за пожарную безопасность. К пожилым людям приходят лжесотрудники МЧС, которые продают огнетушители по цене четырех пенсий. В то время как в интернет-магазинах, они стоят чуть больше 1800 рублей. Бывший стажер такой компании рассказал «Комсомолке», как его пригласили из Забайкальского края на работу в Екатеринбург, а попал он в ряды мошенников.

НАШЕЛ РАБОТУ В СОЦСЕТЯХ

- Меня зовут Виктор (имя героя изменено из соображений безопасности - Прим. Ред.). Мне 19 лет. Я из Читы, Забайкальского края. Наши жители часто уезжают на заработки, на вахту. Для нас это обычное дело. Я искал работу в Интернете, наткнулся на объявление в соцсетях: работа курьером-экспедитором, доставка сувенирной продукции. Обещали хороший заработок - от 100 тысяч рублей в месяц. Я согласился, тем более что мне купили билеты до уральской столицы.

Виктору удалось сделать несколько фотографий из злополучной квартиры, так как в отличие от остальных свой телефон он не отдал менеджерам. Фото: предоставлено героем публикации

Ночью 19 сентября я приехал на вокзал в Екатеринбург. Там меня встретил мужчина по имени Иван. Забегая вперед, скажу, что Иван бывший зек. Он сидел в Оренбургской области... Но об этом я, конечно, узнал не сразу. Вместе с ним мы поехали в офис. К моему удивлению офисом оказалась обычная квартира на четвертом этаже дома по адресу улица Малышева 20/5. Помимо меня там находились еще четверо мужчин – они тоже приехали из других городов: из Ставрополя, Сыктывкара, Улан-Удэ. Нас усадили за круглый стол и начали нам объяснять, в чем будет заключаться наша работа. Ни о каком курьере речи не было.

ГЛАВНОЕ ТАРАТОРИТЬ

Иван говорил о том, что нам нужно будет продавать огнетушители. Такие в Чите продают за 1800 рублей. Но нам нужно было их «толкать» за 40 тысяч рублей. Для этого нужно будет ходить по квартирам, и предлагать товар пожилым людям. В первую очередь хозяину надо показать, что ты пришел к нему не за деньгами. Для этого Иван сказал запомнить определенный набор слов: «Давно ли вы прочищали вентиляционную трубу? А вы знаете, что там скапливается паутина и грязь, может начаться пожар и языки пламени доберутся до вашей газовой трубы и будет взрыв». Дальше нужно ловить момент и начинать «впихивать» огнетушитель: «Сегодня вы можете приобрести у нас товар за 9 999 рублей. Это огнетушитель, он приклеивается и он самосрабатывающий. Тушит пеной. Идет круглый, как таблетка...» Человек должен тараторить, заставлять пенсионеров крутить газовые краны и убеждать в том, что их краны плохо крутятся.

Затем, не спрашивая хозяев, нужно приклеить этот огнетушитель, назвать цену и выписать договор. Иван говорил о том, что нужно делать все быстро, чтобы хозяин не успел опомниться и подумать: «Как только вам отдали деньги, вы должны быстро сказать, что через неделю придете проверить огнетушитель и установить дополнительное оборудование». После этого квартира считается отработанной, ее вычеркивают из списка. Всех остальных сотрудников предупреждают, чтоб больше туда не ходили.

40 ТЫСЯЧ В ДЕНЬ

Чтобы у ребят была мотивация, им сразу объясняют: зарабатывать вы будете не меньше 40 тысяч рублей в день. Правда, для этого нужно выполнить план продаж. Людей для этого нужно «разводить» по максимуму. Иван говорил: «Если выбиваешь кассу 100 тысяч, то 20–30 тысяч твои. Все остальное – компании». При мне, один человек продавал на 180 тысяч в день. А у них по четыре человека по квартирам ходит.

Вообще, как я позже узнал, таких квартир со стажерами в городе несколько. В каждой есть распорядок дня: зарядка, завтрак, обучение, обед, рабочие часы, ужин, в 22:00 – отбой. После 22 в квартире всех запирали и никого не выпускали.

На выезды нас собирали организованно. Брать с собой личные вещи, сумки, мобильные телефоны было строго запрещено - все это оставляли в квартире. Там же нам выдавали поддельные удостоверения газовиков и МЧС. Я не прошел норматив и мне удостоверения не дали. Дальше нас сажали в машину и везли по конкретным адресам, водителям их скидывали в телеграмме. Каждый стажер выходил на дело с менеджером, чтобы мы смотрели и учились, как надо работать. Лжепожарные работают не только в Екатеринбурге, но и за городом.

Такие огнетушители в виде таблетки продают мошенники. Реальная цена такого в интернете 1800 рублей. Фото: Екатерина Воропаева

ЧУЖДО ЧУВСТВО ВИНЫ

Людям, работающим в такой сфере чуждо чувство вины. Я разговаривал со своим менеджером, он говорит, ему в кайф так работать. Ведь пенсионеры часто жалуются, что у них нет денег, а на самом деле у них на карточках, елки-палки, миллионы! К тому же это легкие деньги.

Пенсионеры очень доверчивы. Правда попадаются и те, которые понимают, что это «развод». Один дедушка говорит: «Что за лохотрон, а ну проваливайте!» Другой с молотком начал кидаться, мол, вы мошенники, уходите. Больше на удочку клюют бабушки. А молодым не предлагаем ничего, те и полицию вызвать могут.

Лжепожарные не стесняются требовать у пенсионеров их удостоверения. Это они делают ради мнимой скидки, которой на самом деле нет. Их цель лишь проникнуть в квартиру и начать разговор. В одной из квартир к нам вышла бабушка, старенькая такая, с тросточкой. Она – ветеран труда. Она нашему менеджеру все вынесла: удостоверение, сорок тысяч рублей. Он их взял, расписался, и мы ушли в следующую квартиру.

СПАСАЛСЯ БЕГСТВОМ

Я так перенервничал в первый день, что уже на второй просто заболел. Мои наставники дали мне ключи от квартиры, чтобы я мог вернуться. Когда я зашел в «офис», меня ждал сюрприз. Моей сумки не было. Я все обыскал и нашел ее совершенно в другом месте, не там, где оставлял. Смотрю, все документы есть, кроме паспорта. Он был спрятан в шкафу. Там много было чужих документов, телефонов. Я свой телефон не отдавал им...

Я позвонил маме и все ей рассказал. Он испугалась и посоветовала бежать оттуда туда, где много людей, например, в какой-нибудь торговый центр, чтобы попросить о помощи. Так я и сделал. Я собрал вещи и просто ушел оттуда, пока никого не было. Мне звонили, я трубку не брал. Писал какой-то Леша. Я боялся, что меня могут найти и убить…

Уже на второй день Виктор написал маме, что «работа» оказалось совсем не такой, какую он себе представлял. Фото: предоставлено героем публикации

Пока я собирал вещи, мама связалась с волонтерами из Екатеринбурга. Они помогли мне, дали денег на такси, чтоб я смог уехать подальше от того дома. Но, чтобы вернуться в Читу, мне пришлось сменить аккаунт в соцсетях и написать от лица своего дяди сообщение менеджеру злополучной копании «Безопасный дом». Я писал Ивану от лица своего дяди, что я нахожусь в Екатеринбурге и до тебя дойти не проблема. Мы где-то час с ним переписывались. В итоге он скинул мне билет на мое имя. А потом занес меня в черный список. Я сохранил билет, сел на поезд и уехал. Если бы они меня выследили, я не знаю, что бы было...

P.S. Виктор признается, что не обращался в полицию. Молодой человек боится, что его задержат по подозрению в «Мошенничестве».