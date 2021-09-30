5 апреля Дмитрий задушил жену во время очередной ссоры. Фото: Instagram

Житель Екатеринбурга 33-летний Дмитрий Журавлев, осужденный на 8 лет и 6 месяцев за убийство жены Кристины, лишился возможности на смягчение приговора или пересмотр уголовного дела.

Как рассказали «КП» в пресс-службе Сысертского суда, приговор вступил в законную силу 21 сентября.

- Журавлев не подавал апелляцию, решение суда вступило в законную силу, - отметили в суде.

Двоюродная сестра осужденного пояснила, что Дмитрий по-прежнему находится в СИЗО-1 Екатеринбурга. В свердловском управлении ФСИН объяснили, почему Журавлева еще не отправили в колонию строгого режима.

- СИЗО-1 – это транзитный изолятор, где находятся заключенные с разных регионов. Осужденного не отправляют в одиночку в колонию, собирается этап. После вступления приговора в законную силу должно пройти еще 10 дней, - пояснил пресс-секретарь регионального ГУФСИН Александр Левченко.

По словам Дмитрия, супруга унижала его из-за маленького заработка. Фото: Instagram

Труп 28-летней девушки был обнаружен в лесу 16 апреля. Две недели сыщики даже не понимали, чье тело нашел случайный прохожий. Никто не подавал заявления о пропаже. 30 числа Дмитрий пришел в отдел полиции, чтобы сообщить «об исчезновении» супруги. Практически сразу его вывели на чистую воду.

Как оказалось, еще 5 апреля он задушил Кристину в ходе бытовой ссоры. А потом переодел ее в спортивный костюм и вывез на автомобиле каршеринга. В ходе судебного следствия Журавлев признался, что на протяжении семь лет терпел унижения и насмешки от жены. Адвокат Дмитрия настаивал на переквалификации дела по статье 107 УК «Убийство, совершенное в состоянии аффекта».

- 5 апреля 2021 года я пришел домой, где у нас с женой случился конфликт. Все началось с того, что она стала оскорблять меня. Я от злости ударил ногой миску собаки. Она продолжила кричать на меня и толкаться. Я попросил ее остановиться. Она ответила «А то что?». Потом я повалил ее на пол, начал душить. Потом я понял, что произошло. Я накрыл ее кардиганом. Через 5 дней решил избавиться от тела. Переодел труп в желтый спортивный костюм и кроссовки, - говорил в суде Журавлев.

Дмитрий отдельно считал, сколько раз жена унизила его на людях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дмитрий неоднократно признавался, что все еще любит Кристину. Он также раскаялся и попросил прощения у тещи.

- Все конфликты были с ее подачи. Каждую секунду я боялся сделать не так, как ей хотелось бы. Дошло до того, что я боялся разбудить ее утром. Надо было идти к психологу. Она выплескивала все на меня. С мамой я перестал общаться, потому что они не поладили с Кристиной. Потом уже после свадьбы она заставила меня сделать список моих недостатков, которые я должен исправить, - рассказал Журавлев.

Стоит добавить, что в суде также давала показания мать Дмитрия. По ее словам, после свадьбы сын оборвал связи с семьей. А с ней созванивался только когда просил оформить кредиты для него с женой.

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