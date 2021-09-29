Сервис Whoosh хочет, чтобы скинувший в реку Исеть электросамокаты тиктокер заплатил 200 тысяч рублей

Электросамокаты уже достали из воды, они находятся в сервисном центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сервис по аренде самокатов Whoosh готов не обращаться в полицию, если тиктокер, который скинул в реку Исеть два электросамоката, заплатит 200 тысяч рублей. Об этом сервис сообщил «КП Екатеринбург».

- Сам нарушитель, скинувший самокаты в реку, обратился к нам с желанием урегулировать ситуацию и не довести ее до оценки правоохранительными органами. На данный момент ущерб оцениваем как две полные стоимости электросамоката, - говорится в сообщении.

В Whoosh отметили, что инцидент произошел 28 сентября около 18:00. Сотрудники сервиса установили номера транспорта, аккаунты молодых людей и их личности.

Также в кикшеринге добавили, что своими силами достали электросамокаты из воды. Сейчас они находятся в сервисном центре.

- Учитывая сумму ущерба, ответственность может быть и уголовной. Иногда подобные действия расцениваются по статье КоАП «Хулиганство». В любом случае, это проступок, имеющий правовую оценку, - заключили в Whoosh.

Ранее в TikTok появилось видео, которое сняли два друга. Один из молодых людей выбросил два кикшеринговых самоката Whoosh в Исеть. Ролик успел набрать больше 190 тысяч просмотров. Однако позже его удалили. Судя по кадрам, видео сняли на Плотинке.

Смотреть видеосюжет Тиктокеры выбросили электросамокаты в Исеть

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