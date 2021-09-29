Тиктокеры утопили два кикшеринговых самоката в центре Екатеринбурга

Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге два друга сняли, как один из них выбросил два кикшеринговых самоката Whoosh в Исеть и опубликовали видео в TikTok. Ролик успел набрать больше 190 тысяч просмотров, а потом был удален.

Видео было снято днем на Плотинке, при этом, судя по кадрам, остановить молодых людей, с улыбкой на лице топивших дорогую технику, никто не пытался.

Мы запросили комментарий у сервиса по аренде электросамокатов Whoosh по поводу инцидента и опубликуем его, как только получим ответ.

Отметим, что в TikTok опубликовано не одно подобное видео, на которых молодые люди выбрасывают кикшеринговые электросамокаты в воду в разных городах. Например, подобные инциденты часто происходят в Санкт-Петербурге.

Смотреть видеосюжет Тиктокеры выбросили электросамокаты в Исеть

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