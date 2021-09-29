Житель Каменска-Уральского открыл стрельбу по коммунальщикам, приехавшим подключать отопление в доме

Мужчина несколько раз выстрелил в сторону работников управляющей компании. Фото: instagram.com/channel4.ru/

В Каменске-Уральском работники управляющей компании попали под обстрел. Когда они приехали к одному из жилых домов, чтобы подключить его к отоплению, местный житель вдруг обрушился на них. Сначала просто кричал, стоя на балконе и бросая пустые бутылки, а потом и вовсе взялся за оружие. Спустился на улицу с пистолетом в руке и стал стрелять из него по людям. Коммунальщикам ничего не оставалось, кроме как укрываться от агрессивного жильца за машиной. К счастью, оказалось, что пистолет не боевой, а пневматической.

О дебошире коммунальщики сообщили в полицию. Скоро к дому приехали бойцы ОМОН.

- Гражданин в неадекватном состоянии был доставлен в территориальное УВД, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Пистолет оказался пневматическим. Его изъяли. По данному факту проводится проверка. Будет принято обоснованное решение.

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