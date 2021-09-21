Мать девочки неоднократно привлекалась к административной ответственности. Фото: УГИБДД по Свердловской области / СОЦСЕТИ

В поселке Кедровка Свердловской области погибла годовалая девочка. Малышка забралась за заднее колесо грузовика ЗИЛ. Трагедия произошла вечером 28 сентября и стала результатом беспечности 23-летней матери, жительницы Туринска. Накануне Татьяна А. приехала в поселок к своему сожителю Александру. А затем отправились к его бабушке, якобы, наколоть дрова.

Около 18 часов мужчина остановил проезжающий грузовик, чтобы взять в долг у случайного водителя. В этот момент девочка и забралась под колесо. Знакомые горе-матери уверены, что так они искали деньги на спиртное. Позже выяснилось, что Татьяна давно состоит на учете и привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. В органах опеки она числиться как пьющая мать.

В августе малышке исполнился год. Фото: УГИБДД по Свердловской области / СОЦСЕТИ

- После разговора, водитель автомашины начал движение, не заметив ребенка. Мать вызвала скорую помощь, которая по прибытию констатировала смерть девочки, - отметили в свердловском управлении Госавтоинспекции.

По данным информированного источника «КП», суд Туринска должен был рассмотреть вопрос о лишении девушки родительских прав 8 октября. Но органы опеки не посчитали нужным изымать девочку из семьи до этого времени.

Знакомая Татьяны рассказала о ее жизни на правах анонимности.

- Таня переехала в село Коркинское, когда умерла ее бабушка. Переехала вместе со своей матерью Любовью и дочкой. Кроме них в доме бабушки жил ее брат и отец Тут она часто пила и гуляла. Вот именно по этим жалобами ее хотели лишить родительских прав. Летом у нее забирали дочку. Малышка лежала в больнице, а Татьяна пришла ее навестить и украла! Потом она обзванивала друзей из других городов и просила кого-нибудь на время спрятать девочку у себя. Но ей, конечно же, все отказали, - делится знакомая молодой матери.

Ожидалось, что Татьяну лишат родительских прав 8 октября. Фото: картотека суда

В отношении Татьяны назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальная санкция – три года лишения свободы.

Мать погибшей девочки не ответила на звонок корреспондента. Получить комментарий от управления социальной политики по Туринскому району на момент публикации не удалось.