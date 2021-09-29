На Урале маленькая девочка погибла, спрятавшись под колесо грузовика

Девочка выбежала на дорогу, когда мама не следила за ней Фото: УГИБДД по Свердловской области

В поселке Кедровка вечером, 28 сентября, водитель грузовика насмерть задавил полуторагодовалую девочку, спрятавшуюся возле заднего колеса машины.

Все произошло на улице Трудовой, возле дома бабушки мужчины, к которому женщина с дочкой приехала из Туринска. Вечером мама с малышкой, ее сожитель и знакомый вышли на улицу. В какой-то момент возлюбленный женщины вышел со двора и остановил проезжающую мимо машину «Зил», чтобы занять денег. За ребенком в этот момент никто не следил. Девочка выбежала на дорогу и спряталась под грузовик, водитель которого закончив разговор с мужчиной поехал, не заметив ребенка.

- По предварительным данным, водитель 1963 года рождения, управляя грузовым фургоном «Зил», при начале движения от обочины, допустил наезд на малолетнего пешехода, который залез под заднее правое колесо автомашины с правой стороны, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Мать вызвала скорую помощь, но прибывшие на место медики уже не смогли помочь - девочка скончалась до их приезда.

По данным ГИБДД, 23-летняя мама погибшей девочки состоит на профилактическом учете в ПДН, как находящаяся в социально опасном положении. Также известно, что женщина употребляет алкоголь и неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей). Сейчас, после трагедии, ей может грозить уголовная ответственность.

- В отношении матери назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, - добавили в Госавтоинпекции.

Водителя грузовика проверили на алкоголь - в момент трагедии он был трезв. Мужчина ездит за рулем 22 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался четыре раза.

- При начале движения следует быть предельно внимательными, убедиться в безопасности, и смотреть в боковые зеркала и зеркала заднего вида. Родителям необходимо полностью контролировать местонахождение маленьких детей, в том числе вблизи проезжей части, не упускать ребенка из вида рядом с дорогой, держать за руку при движении по дороге, - напомнили в ГИБДД.