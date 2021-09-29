Наталья Лешукова пропала 21 июля 2021 года. Фото: Евгения Лешукова

В Сухом Логу больше двух месяцев полиция, следственный комитет, МЧС и военные ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Наталья Лешукова ушла из дома утром 21 июля к подруге Екатерине. И с тех пор ее больше никто не видел. О том, как идут поиски «КП»-Екатеринбург рассказала мама Наташи Евгения Лешукова.

ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА

По словам Евгении в 22:00 вечера 21 июля Наташа позвонила ей вечером в 22:00 и сказала, что идет домой по улице Победы. Спустя полчаса после этого разговора ее телефон стал недоступен. Родители пытались дозвониться до дочери ночью, но это было безрезультатно.

- Целый день, когда я ей звонила, она говорила: я у Кати. Вечером она мне сказала: я иду домой, через десять минут буду, - рассказала Евгения Лешукова. – Но так и не пришла.

На следующий день телефон девушки все еще был недоступен. Евгения не скрывает - да, бывали случаи, когда Наташа не приходила домой ночевать, но она всегда отвечала на телефонные звонки. Родители забили тревогу и обратились в полицию за помощью.

- Мы беспрестанно звонили дочери. Когда я обратилась в полицию, я рассказала, где и с кем может находиться дочь, дала полиции все номера телефонов, которые видела у нее. Ходили, искали дочь и с полицией, и сами, без полиции. Обходили территорию по определенному месту поиска. Мы с мужем и родственниками неоднократно проходили указанную лесную местность. Полиция тоже прочесывала эту территорию. И волонтеры «Лизы Алерт» приезжали к нам один раз, - рассказывает мать девушки.

Наталья Лешукова воспитывалась в полной семье, у девушки есть младшая сестра. Фото: Евгения Лешукова

«НУЖНО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»

Однако время идет, а следов Наташи так и не найдено. В отчаянии Евгения обратилась за помощью к медиумам и экстрасенсам. Провидцы предполагают, что девочка «возможно мертва» и советуют искать ее в лесу, возле камней. Некоторые медиумы настаивают на том, что у пропавшей девушки «плохие отношения с матерью». Евгения рассказывает, что одна из ясновидцев даже настаивала на том, что «девушку избивала собственная мать».

- Я никогда не била свою дочь. Я только все время настраивала ее вести нормальный образ жизни, а она стремилась к аморальному. Из-за этого у нас были конфликты, но до битья дело никогда не доходило, - уверяет Евгения.

Семья у Наташи полная. Она - не единственный ребенок в семье, у нее есть сестра. Накануне исчезновения родня с девочкой не ссорилась. Евгения рассказала, что у дочери был небольшой круг друзей. Однако они были старше нее. Евгения считает, что ее дочь попала под влияние плохой компании. Кроме того, Екатерина, с которой встречалась Наташа в день исчезновения, живет без родителей. Контролировать девочку некому.

Заканчивать поиски родители девушки не намерены. Евгения признается, что пытается днем быть сильной и держаться, но по ночам она плачет.

- Ходим, ищем, но сейчас меньше, Мы весь август регулярно ходили, даже потеряли с мужем работу. Теперь снова восстанавливаемся, ведь надо продолжать жить дальше ради младшей дочери, - рассказывает Евгения Лешукова. - Это очень тяжело и страшно жить с таким грузом на душе, когда душат мысли.

Пропавшая девушка имеет проблемы со здоровьем. Незадолго до пропажи Наталья проходила в больнице курс лечения. По словам Евгении, СК завел дело. Девушку не признали без вести пропавшей. Правоохранители продолжают поиски девушки в лесу, опрашивают свидетелей.

- В настоящее время сотрудниками следственного комитета проводится активная работа по поиску пропавшей девушки, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.