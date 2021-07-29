Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2021 17:00

В Сухом Логе пропала девочка-подросток, которая нуждается в медпомощи

Ребенок был одет в черную одежду и светло-голубые кроссовки
Анастасия ШИПИЦИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Девушка пропала 21 июля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Девушка пропала 21 июля. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В городе Сухой Лог пропала 16-летняя Наталья Лешукова. С 21 июля о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

На момент пропажи девочка была одета в черную спортивную кофту, черные джинсы и светло-голубые кроссовки.

Приметы:

Рост: 160 сантиметров

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые

Подросток нуждается в медицинской помощи.

Если вы знаете, где может находиться Наталья, сообщите руководителю поискового отряда Наталии по телефону +79022749500 или в отделение полиции - 8(343)356-42-01.