«Мы раньше уже прыгали там, мы были уверены в своих силах»: вдова Данилы Гагарина рассказала, как в Испании, спасая девушку из воды, погиб ее муж

Данила и его жена Дарья переехали в Испанию три года назад. Фото: Дарья Гагарина

Похороны Данилы Гагарина, погибшего в Испании племянника уральского политолога Анатолия Гагарина, пройдут 30 сентября. Молодого человека унесла волна, когда он бросился на помощь своей знакомой из Финляндии, тонувшей в бухте.

- Похороны назначены на 30 сентября. Но может быть и позже. Надо родителей подождать. Они хотят приехать из России, - рассказала «КП-Екатеринбург» Дарья Гагарина, супруга Данилы. – Похороны пройдут здесь, в Испании. Будет кремация. Здесь принято ее проводить. И так решили все родные и я.

Данила Гагарин работал в Испании персональным фитнес-тренером. Фото: instagram.com, Данила Гагарин

Данила погиб пять дней назад. Все случилось на побережье неподалеку от города Торревьеха, где он жил и работал вместе с женой. Они оба фитнес-тренера в местном тренажерном зале. Переехали в Испанию три года назад.

- Мы давно планировали этот переезд. Хотели жить здесь, радоваться жизни, - плачет девушка.

Дарья говорит тихо, сквозь слезы. Ей очень тяжело. Но по нашей просьбе она согласилась рассказать о том, что случилось 23 сентября, чтобы исключить все возможные кривотолки.

ПОПУЛЯРНОЕ МЕСТО У СПОРТСМЕНОВ

Скалистая бухта, где все произошло, хорошо известна жителям города Торревьеха. Многие проводят там свой досуг – гуляют, любуются видами. Спортсмены и любители экстрима прыгают там со скалы в воду.

- Раньше мы с Данилой уже прыгали там, - рассказывает Дарья. - Там обычно довольно спокойная погода и слегка колышутся волны. Я тоже прыгала. Как фитнес-тренера, мы с Данилой знаем анатомию и физиологию человека, химию, биологию… Мы знаем, что когда человек испытывает стресс, у него происходит выброс гормонов, повышается адреналин, который сжигает сахар. И мы с собой всегда брали сладкую воду. Там, где мы прыгали, невысоко. Но, чтобы выбраться, нужно подниматься по скале, что требует сил. Мы подготовленные. И я, и Данила, мы все изучили досконально. Я там ныряла, я изучила дно. В этом месте я была уверена в своих силах. Данила тоже был уверен в своих.

Похороны Данилы Гагарина пройдут в Испании 30 сентября. Фото: Дарья Гагарина

К сожалению, не готова оказалась их знакомая, приехавшая в Испанию из Финляндии. Как и Данила с Дарьей, она работала фитнес-тренером.

- Она устроилась недавно. Ее мама тоже здесь недалеко живет. В тренажерном зале мы с этой девушкой и познакомились. Она не говорила по-русски, мы немного говорили по-испански, - вспоминает Дарья. - Однажды мы рассказали ей про эту бухту. Сказали, что про нее весь город знает.

Девушке захотелось тоже попрыгать со скалы в воду. В итоге они договорились встретиться у бухты.

ЛЮДЕЙ ПОБЛИЗОСТИ НЕ ОКАЗАЛОСЬ

О своей знакомой из Финляндии Данила и Дарья знали не очень много. Не успели хорошо познакомиться.

- Я так поняла, что она была влюблена в экстрим. Она даже приехала туда на мотоцикле, - рассказывает девушка. - Мы ей объяснили, как нужно прыгать, как вылезать. Она сказала «Easy!», то есть «Легко!». Она была очень самоуверенная. Сейчас поздно об этом говорить, но это должно было меня или Данилу насторожить.

Девушка из Финляндии прыгнула, Данила и Дарья следили за ней сверху, чтобы помочь в случае опасности.

- Она сначала дала знак, что все хорошо. Но потом ее начало уносить. Она пыталась зацепиться за скалы. А там такая скала специфичная – с минибухтой. В ней стала образовываться пена. А в пене невозможно грести чисто физически, - рассказывает Дарья. - Данила сразу понял, что ей нужна помощь и поэтому прыгнул. У него даже почти получилось вытащить ее – он закинул ее на скалу. Но там такие скалы острые. Я ноги себе порезала, когда попыталась приблизиться к ним. Мне было очень страшно. А потом пришла волна и накрыла их, смыла и… и все. Больше я их не видела. Никого не было рядом в тот момент.

Похороны Данилы Гагарина пройдут в Испании 30 сентября. Фото: Дарья Гагарина

Дарья побежала к ближайшей смотровой площадке, которая находится на скале уровнем выше. Там она остановила проезжавшую мимо машину, попросила о помощи.

- Внутри сидели три человека. Они спустились, посмотрели. Никого не было видно. Потом полиция приехала. Тоже никого не увидели. Оттуда меня забрали друзья, - рассказывает Дарья. - Вечером на одном из пляжей вдалеке от этого места нашли тело девушки. Данилы не было. Я заполнила все документа, указала, как он выглядит, какие опознавательные знаки, чтобы его объявили без вести пропавшим. А на следующий день его нашли недалеко от бухты. Сказали, что он в очень плохом состоянии и посоветовали не смотреть на него.

По словам Дарьи, погода в тот день была обычная. Волны были такими же, как и всегда. Но в тот момент, когда прыгнула девушка, пришла непредсказуемо большая волна. Это и стало причиной трагедии.

- Данилу называют героем. Но он не выжил, - плачет девушка. - А мне дальше жить с этим.

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