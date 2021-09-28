Уралец успел вытащить из горящего дома двоих детей и их маму до взрыва баллона с газом

Андрей Сутягин вытащил семью из охваченного пламенем дома через окно Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области к награде МЧС России хотят представить Андрея Сутугина - водителя пожарной машины 45-й пожарно-спасательной части города Михайловска и настоящего героя, спасшего жизнь двоих детей и их мамы.

Все произошло ночью, 24 сентября в городе Михайловске Нижнесергинского муниципального района. Андрей уже был не на службе, поэтому не спеша вышел из магазина и пошел к своей машине. В этот момент он заметил пламя от одного из домов на улице Советской. Не раздумывая он сел в автомобиль и поехал до места пожара. Там он увидел, что огонь уже охватил практически все жилое здание и надворные постройки. Позже станет известно, что площадь пожара составила 216 квадратных метров.

Пожар произошел ночью 24 сентября Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Внутри дома было сильное задымление, а распространение огня происходило на жилые комнаты. Проникнуть в дом через входную дверь проникнуть было невозможно, так как путь был отрезан огнем, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Андрей начал обходить дом и из открытого окна услышал детский плач. Мужчина не растерялся и залез в оконный проем. Недалеко от него он увидел женщину и двоих детей, лежащих на полу. Андрей вытащил их на улицу и посадил в свою машину, где они стали ждать медиков скорой помощи.

В доме взорвался баллон с газом Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спустя некоторое время после этого в горящем здании прогремел взрыв - взорвался один из газовых баллонов, находящихся в доме. Если бы водитель пожарной машины не заметил пламя, охватившее дом, то семья могла бы погибнуть.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области благодарит Андрея Витальевича Сутугина за неравнодушие, смелость, решительность в чрезвычайной ситуации и спасение жизни людей, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пожар тушили девять человек личного состава МЧС и четыре единицы техники. С огнем они справились за 25 минут.