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Происшествия25 сентября 2021 6:58

В Верхней Пышме в пятиэтажке разрушило квартиру, после того, как хозяин поставил кастрюлю на плиту

К месту прибыли силы МЧС и полиции
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
В квартире выбило окна. Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район, vk.com/vp_news

В квартире выбило окна. Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район, vk.com/vp_news

Утром, 25 сентября, в доме по адресу Юбилейная, 18 в Верхней Пышме раздался грохот. Доносился он из квартиры на первом этаже, которая в результате получила сильные разрушения - выбило окна, повредило стену. При этом пострадал ее житель, 52-летний мужчина. По предварительным данным, все случилось, когда мужчина поставил на плиту кастрюлю. Об этом пострадавший сам рассказал сотрудникам полиции.

- Больше потерпевший пока не может вспомнить ничего, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Дом, в котором случилась беда, пятиэтажный. Само поврежденное жилище находится на первом этаже. Из подъезда проводится экстренная эвакуация жильцов.

Полиция и МЧС сейчас устанавливают более точные обстоятельства случившегося.

Стена рухнула, но несущие конструкции здания повреждены не были. Фото: очевидец

Стена рухнула, но несущие конструкции здания повреждены не были. Фото: очевидец

Пострадал хозяин квартиры. Фото: очевидец

Пострадал хозяин квартиры. Фото: очевидец

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют в полиции. Фото: очевидец

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют в полиции. Фото: очевидец

ЧППроисшествия: ЧП