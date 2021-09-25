В Верхней Пышме в пятиэтажке разрушило квартиру, после того, как хозяин поставил кастрюлю на плиту

В квартире выбило окна. Фото: Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район, vk.com/vp_news

Утром, 25 сентября, в доме по адресу Юбилейная, 18 в Верхней Пышме раздался грохот. Доносился он из квартиры на первом этаже, которая в результате получила сильные разрушения - выбило окна, повредило стену. При этом пострадал ее житель, 52-летний мужчина. По предварительным данным, все случилось, когда мужчина поставил на плиту кастрюлю. Об этом пострадавший сам рассказал сотрудникам полиции.

- Больше потерпевший пока не может вспомнить ничего, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Дом, в котором случилась беда, пятиэтажный. Само поврежденное жилище находится на первом этаже. Из подъезда проводится экстренная эвакуация жильцов.

Полиция и МЧС сейчас устанавливают более точные обстоятельства случившегося.

Стена рухнула, но несущие конструкции здания повреждены не были. Фото: очевидец

Пострадал хозяин квартиры. Фото: очевидец