Стартовал традиционный конкурс «Клиника года». Голосование открыто

Фото: Архив КП

В Свердловской области конкурс стартует в пятый раз. Одна из главных целей премии– сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого жителя региона. А также, еще раз привлечь более пристальное внимание к профессии врача и познакомить жителей с самыми достойными медицинскими учреждениями Екатеринбурга и Свердловской области. Показать какие из клиник пользуются большим доверием и узнаваемостью горожан. Премия призвана дать максимально честную и объективную оценку работе муниципальных и частных медицинских учреждений города и области.

Вместе с читателями и слушателями «Комсомольской правды» и экспертами в сфере медицины с 20 сентября по 25 ноября 2021 г. выбираем лучшие медицинские учреждения региона.

Конкурс «Клиника года» проводится при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области.

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