В УрГАХУ опровергли информацию о семи заболевших педагогах

В Деканате Уральского Государственного Архитиктурно-Художественного Университета опровергли информацию о семи заболевших коронавирусом преподавателях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Институте дизайна Уральского Государственного Архитиктурно-Художественного Университета опровергли информацию о том, что кафедру графического дизайна отказываются переводить на дистант, несмотря на то что семь преподавателей болеют коронавирусом. Директор Института дизайна Ирина Зубова рассказала следующее:

- На сегодняшний день нам только один преподаватель отправил подтвержденный тест на ковид и только что получено подтверждение ещё на одного человека, - рассказывает Ирина Зубова. - Я знаю, что есть положительные результаты тестов еще у двоих преподавателей, но официально мы их не получали. Остальные люди болеют с неподтвержденным пока диагнозом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в УрГАХУ отказываются переводить кафедру графического дизайна на дистанционное обучение, несмотря на то, что в институте уже семь преподавателей заболели коронавирусом. Об этом журналистам рассказала преподавательница кафедры графического дизайна Татьяна Игошина. По словам женщины, трое преподавателей лежат в больнице с разной степенью поражения легких, а еще четверо болеют дома. Сотрудники вуза считают, что на дистант должны перевести всю кафедру.

Ирина Зубова отметила, что Татьяна Игошина поделилась скорее эмоциями, которые по-человечески можно понять.

- Я хочу вам сказать, что Татьяна Игошина выступила как официальное лицо, а информацию рассказала неподтверждённую. Предписания Роспотребнадзора или приказа Министерства науки и образования о проведении всех занятий дистанционно пока нет, - рассказывает Ирина Зубова. - Мы можем перевести преподавателей на дистант по личным заявлениям, таких заявлений в деканат не поступало, а следовательно, не было и отказа в дистанционном формате работы. Ситуация с заболеваемостью напряжённая, но не хуже, чем в других ВУЗах.

По словам директора института дизайна, если в деканат поступают результаты тестов от студентов или сотрудников, то в обязательном порядке на дистант переводятся все группы и все преподаватели, контактные с этими людьми.

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