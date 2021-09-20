Самолет, летевший из Турции в Екатеринбург, экстренно сел из-за смерти пассажирки

Рейс U61070 вылетел из Антальи в 07:35 по местному времени Турции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет, летевший из Антальи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в ближайшем аэропорту из-за смерти пассажирки. Об этом сообщают «Уральские авиалинии», которые совершали рейс.

- Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту Сочи, - говорится в сообщении.

Авиакомпания отмечает, что в полете женщине стало плохо. Экипаж воздушного судна и врач-пассажир пытались ей помочь. Однако пассажирка умерла до приземления в аэропорт.

Рейс U61070 вылетел из Антальи в 07:35 по местному времени Турции. В 07:35 по местному времени Сочи он совершил экстренную посадку. В Екатеринбурге самолет ожидают в 14:50 по уральскому времени.

В октябре 2020 года в аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет, летевший из Новосибирска в Москву. Это пришлось сделать, потому что пассажир потерял сознание в воздухе. В аэропорту рейс встретила бригада скорой помощи. Однако мужчину не удалось спасти.

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