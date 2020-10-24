Самолет пришлось экстренно посадить: в екатеринбургском аэропорту Кольцово умер пассажир

Самолет летел из Новосибирска в Москву. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово умер пассажир самолета, который экстренно сел в Екатеринбурге. Борт рейса N4-548 «Новосибирск-Москва» приземлился утром в субботу, 24 октября. Пилотам пришлось срочно посадить самолет из-за мужчины, который потерял сознание в воздухе.

- Рейс N4-548 Новосибирск-Москва сегодня утром совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира. По прилету в аэропорт рейс встретила бригада скорой помощи, - рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В Екатеринбурге сделали все, чтобы откачать пассажира. Но в Кольцово сообщили, что мужчина умер прямо там.

- Врачи оказали первую помощь пассажиру, однако спасти его не удалось, он скончался, - добавили там.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07

Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru