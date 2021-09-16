В Екатеринбурге пенсионерка, которую сбили на «зебре», скончалась в больнице

За рулем Honda CR-V была 42-летняя женщина. Фото: скриншот с видео отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 15 сентября женщина-водитель сбила на «зебре» пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

- В результате ДТП 68-летняя женщина-пешеход была доставлена в ГКБ №36 с диагнозом «черепно-мозговая травма», тем же вечером от полученных травм женщина скончалась в больнице, - говорится в сообщении.

Машина Honda CR-V поворачивала налево с улицы Розы Люксембург на улицу Декабристов, когда наехала на пенсионерку. За рулем была 42-летняя женщина. Ее стаж вождения составляет 21 год. За это время она 17 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

ГИБДД отмечает, что больше всего нарушений водители совершают при поворотах на перекрестках. Также они часто садятся за руль уставшими или разговаривают при езде по телефону.

С начала 2021 года в авариях погибли 39 жителей Екатеринбурга, еще 995 получили различные травмы.

В июне 2020 года в центре Екатеринбурга произошла смертельная авария на перекрестке улиц Малышева и Мамина-Сибиряка. Тогда фургон Fiat влетел в легковушку и отлетел в пешеходов. 46-летняя женщина, попавшая в это ДТП, скончалась в больнице.

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