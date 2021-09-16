Обвиняемого арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Екатеринбурге арестовали охранника ЧОПа, который 3 сентября обстрелял в подъезде многоэтажки семью инвалида с ДЦП. Мужчина пришел в ярость от того, что 21-летний парень с ограниченными возможностями долго поднимается по лестнице и взялся за ружье. Только благодаря вмешательству отца ребенка и неравнодушного соседа дебошира удалось задержать.

Следы выстрелов до сих пор легко найти в многоэтажке на проспекте Седова. Фото: СУ СК по Свердловской области

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство дух и более лиц».

- Допрошен ряд свидетелей, проводится комплекс экспертиз. В ходе предварительного следствия планируется провести, в том числе, судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигуранта, - отметили в СУ СК по Свердловской области.

В момент нападения обвиняемый был пьян. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование находится на контроле председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Напомним, что в конце мая на Химмаше бывший полицейский Сергей Болков устроил стрельбу из окна своей квартиры. В результате была ранена 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Болкову грозит пожизненный срок.

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