Председатель партии «Яблоко»: «Голос правды должен звучать с трибуны думы»

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков Фото: Павел ФИЛИППОВ

С 17 по 19 сентября мы будем выбирать новый состав Государственной Думы. О том, почему от волеизъявления граждан сейчас зависит, улучшится ли медицина и экология в Свердловской области в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) рассказал председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

«20 ЛЕТ ЛЮДЯМ РАССКАЗЫВАЛИ, ЧТО ВСЕ ПРЕДРЕШЕНО»

- Николай Игоревич, какие вы можете сделать прогнозы на предстоящие выборы?

- Люди сейчас очень заинтересованы в переменах. Хотят, чтобы власть занималась проблемами собственной страны, а не рассказывала о том, что происходит на Украине, как все плохо в Европе и какой ужас творится в США. К этому и призывает «Яблоко». Один из наших слоганов: «Время вернуться домой». Это время точно наступило. Вопрос в том, придут ли граждане на избирательные участки?

- Могут не прийти?

- Примерно 20 лет людям рассказывали о том, что все предрешено, что не надо никуда ходить: сидите дома, тихо протестуйте на кухне. Но ведь на самом деле это не так! Если много граждан, самостоятельно принимающих решение, за кого голосовать, придут на избирательные участки, то даже административный ресурс уже не будет иметь значения.

- Он не сработает так, как запланировано?

- Административный ресурс – это 10%. При маленькой явке людей он действительно значим. Но если большое количество людей придут на избирательные участки и скажут «Нам надоело!», тогда влияние административного ресурса будет уже несущественным.

«МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ»

- Чем позиция партии «Яблока» отличается от позиции партии власти и других парламентских партий? Все ведь высказываются «за все хорошее и против всего плохого».

- Вот что я хочу сказать партии власти: вы 20 лет занимались тем, что устраивали противостояние со всем миром, наживали себе врагов, 10 лет вы занимались оптимизацией, вы сокращали больницы, больничные койки. Для чего вы это делали? Чтобы перенаправить бюджетные средства на решение ваших задач? Чтобы прощать долги всем странам? Чтобы покупать лояльность авторитарных, диктаторских режимов? И вы не изменитесь, так как вы уже 20 лет проводите такую политику. Ваша программа – это построить пушки и грозить всему миру. При таких приоритетах вы не сможете заниматься здравоохранением, и вы никак не решите проблему, из-за которой Свердловская область находится на восьмидесятом месте в России по количеству врачей на 100 тысяч жителей. Это катастрофически малое количество!

- А что бы вы сказали оппозиционным партиям?

- Сейчас есть такая тенденция у людей, которые хотят выступать за свободу и демократию. Они говорят: «А давайте мы проголосуем за коммунистов, потому что они будут сильной оппозицией в парламенте». Вы нормальные люди? Вы хотите свободы, при этом голосуете за несвободу. Или еще есть партия «Новые люди». Люди, конечно, «новые», но только старые – списки состоят из представителей «Единой России» и «Справедливой России», просто второго эшелона.

Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков Фото: Павел ФИЛИППОВ

- Вы попадаете в парламент, берете определенное количество мест. Объясните, какой в этом практический смысл?

- Очень важно, чтобы в парламенте, в Госдуме был голос тех, кто не согласен с происходящим, кто хочет, чтобы принимались другие решения по медицине, по мусорной реформе, по противостоянию всему миру. Потому что сейчас там нет вообще ни одного голоса, который бы сказал: «Нет, мы не согласны с тем, что вы делаете в стране». Я прихожу в Госдуму и вижу, что там 450 человек из четырех якобы разных фракций. И там они рвут на себе рубашку, чтобы похвалить власть. А ведь должен быть и голос, выражающий другое мнение.

- Вас услышат?

- «Яблоко» всегда было, остается и будет самой профессиональной фракцией в Госдуме и региональных парламентах. Благодаря нашему профессионализму мы сможем убедить других депутатов поддержать наши решения. Приведу конкретный пример, мы представлены в семи законодательных собраниях субъектов РФ, в том числе в законодательном собрании Астраханской области. Там у нас всего один депутат, но мы вносим пакет поправок по судебной реформе, и треть депутатов поддерживает этот пакет.

ПРЕКРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕК, СОХРАНИТЬ ПАРКИ

- По экологическому состоянию и загрязнению окружающей среды Свердловская область находится на одном из последних мест. Я знаю, что у вас есть предложения и по экологии…

- Эта проблема острая для всей страны. Партия «Яблоко» выступает за то, чтобы был очень серьезный государственный, и общественный контроль за загрязнителями. Нам нужно минимизировать сбросы и их воздействие на окружающую среду. Ведь люди постоянно подвергаются их воздействию, из-за чего начинаются проблемы и с дыхательной системой, и с пищеварительной. Также по этой причине у нас очень высокий уровень онкологических заболеваний и смертности из-за них. Счетная палата РФ признала Свердловскую область регионом с самым низким уровнем качества воды. Я проверял и воду из-под крана, и бутилированную. Одинаково очень плохое качество. Еще одна очень серьезная проблема – это загрязнение рек и водоемов, в том числе водохранилищ. На Волчихинском, например, есть полный набор загрязнений по меди, марганцу, цинку, нитратам, микроорганизмам… Также надо ввести полный запрет на уничтожение городских лесов и городских парков. Наоборот – все наши города нуждаются в их расширении и развитии.

- Давайте подытожим. На выборах, которые будут у нас в конце этой недели, кому и почему стоит голосовать за партию «Яблоко»?

- Всем кто хочет, чтобы в России наконец-то наступили перемены. Кто хочет, чтобы людей перестали считать пылью на дороге, чтобы к ним начали относиться с уважением, чтобы власть занялась проблемами собственной страны, чтобы государство не бросало людей, как это произошло в прошлом году во время пандемии коронавируса. У людей должен появиться свой голос, в Государственной Думе, который всем остальным фракциям скажет: «Очнитесь! Хватит жировать! Надо заниматься проблемами собственной страны!». Партия «Яблоко» выступает за изменение системы – если не будет политических изменений, если дальше будет такое же «болото» в Государственной Думе, которое молча штампует законы, то не будет изменений и в социальной сфере, и в экологии, и в образовании.