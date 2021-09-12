«Попали под дождь и увидели лося»: рассказ екатеринбурженки, которая прошла 38 километров

Ирина шла в обычных кроссовках. Фото: предоставлено героем публикации

Под Екатеринбургом в 8-й раз состоялась массовая прогулка «Бажовская верста». Так называется массовая прогулка, которая проходит в Верхней Сысерти.

Участники могли пройти три дистанции: 12, 19 или 32 километра.

Если первые две пройти под силу почти любому, то самая длинная дистанция – явно не для новичков.

Студентка из Екатеринбурга Ирина далеко не в первый раз принимает участие в массовых прогулках. Девушка поделилась с «КП» своими впечатлениями от участия в пешем марафоне.

Места на пути попались очень живописные. Фото: предоставлено героем публикации

- «Бажовская верста» проходила в окрестностях Сысерти. Я топала 32 километра по лесу. Этот маршрут назывался «Новые горизонты». Хотя по итогу получилось, что мы прошли 38 километров. Не знаю почему, но ни разу прогулка не была километр в километр, всегда наматываешь больше.

Я проспала, поэтому времени на сборы особо не было. Взяла технику, провода, пауэрбанк, нацепила на шею бафф и пошла.

Чтобы пройти 38 километров, у меня ушло порядка восьми часов. На пунктах была вода и чай, это помогло выжить.

Попали под дождь, но он был небольшой, и мы быстро высохли.

Ирина регулярно участвует в массовых прогулках. Фото: предоставлено героем публикации

В основном дистанция проходила по лесу. Лишь иногда выходили в пригород. Идти по асфальту – отдельный ад для уставших ног. Я шла в обычных кроссовках. После прогулки они «живые», но, конечно, теперь их нужно постирать.

Кстати, во время прогулки видели лося. Он шел рядом с тропой. Мой попутчик сказал, что у них сейчас гон, и нам повезло, что лось не побежал на нас.

В основном маршрут проходил по лесу. Фото: предоставлено героем публикации

Я каждую прогулку обещаю себе, что это был последний раз, особенно когда проходишь 30-40 километров. Но каждый раз возвращаюсь.

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