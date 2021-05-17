«Всю дорогу мечтала сойти с маршрута»: как я пошла 50 км на «Майской прогулке»

Фото Ирины Хабибьяновой Ирины

В Екатеринбурге прошла 38-ая майская прогулка, которая собрала любителей многокилометровых походов выходного дня. В этом году организаторы предложили участникам на выбор четыре маршрута: от 17 до 50 километров. Корреспондент «Комсомолки» оказался не из робкого десятка и прошел самую длинную дистанцию, которую еще именуют «майской классикой».

ДАЕШЬ 50 КИЛОМЕТРОВ

По традиции старт прогулке дали около главного корпуса Уральского Государственного Педагогического университета на проспекте Космонавтов. Чтобы пройти 50 км, нужно было явиться к учебному заведению к 7 утра. Второй неприятный сюрприз преподнесла аномально жаркая погода на Урале. Температура воздуха 16 мая прогрелась до 33 градусов, что стало историческим максимумом за последние девять десятков лет.

http://www.kp.ru/share/i/12/11945152/big.jpg

Перед началом прогулки всем выдали цветные карты, по которым можно ориентироваться в любой точке маршрута. Вода приготовлена, дополнительная обувь лежит в рюкзаке, глаза горят, и можно отправляться в путь. С первых метров дистанции я старательно искала глазами попутчика, с которым можно было бы разделить нелегкую участь «прогульщика», однако кандидата по душе не нашлось. Не беда! Музыка в наушниках тоже неплохо создает темп.

Всего на майскую прогулку вышли больше 6.5 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изредка я ловлю разговоры рядом идущих людей. Например, женщина вышла на самый длинный маршрут вместе со своим 12-летним сыном, так они предполагают подготовиться к будущей поездке на Эльбрус, кто-то в толпе встретил старого знакомого, и у них завязался разговор о прогулках прошлых лет. 11 километров пути пролетели незаметно. На первом контрольном пункте я не останавливаюсь, моя задача - пройти как можно больше до 12 часов дня, пока солнце печет не так сильно.

Еще бодрое лицо на первом контрольном пункте. Фото Ирины Хабибьяновой

ОПТИМИСТКИ И АВАНТЮРИСТКИ

К полудню становится нестерпимо жарко. В это время толпа постепенно растягивается на многие метры. А в моей голове мелькает мысль сойти с дистанции. С горем пополам добираюсь до второго контрольного пункта и понимаю, что мне срочно нужны попутчики, с которыми можно будет идти в одном ритме. Выбор падает на трех девушек, которые отдыхают неподалеку. Девчонки охотно соглашаются составить компанию. Далее путь продолжаем вчетвером.

Большая часть пути проходила по лесным тропам

- Ой, вы знаете, мы вообще в первый раз на «Майской прогулке» и впервые идем 50 километров. Такие вот мы оптимистки и авантюристки, - смеются мои новые знакомые.

Жара тем временем и не думает отступать. Идти из-за этого очень трудно. Да и сам маршрут достаточно специфичен: дорога проходит по полям, лесам, железнодорожным переездам и местным речушкам.

Ходить по ж/д путям уставшими ногами - это плохая идея. Фото Ирины Хабибьяновой

С легкими разговорами и шутками мы быстро преодолеваем половину дистанции. На третьем пункте всех участников ждет сытный перекус в виде гречки и чая. Продолжать дальнейший путь становится немного проще. Однако к четвертому пункту, который расположился на отметке 35 километров мы пришли вымотанными, нужно было срочно пополнить запасы воды, которую нам раздавали бесплатно.

Во время этой важной миссии я потеряла своих попутчиков, которые ушли в неизвестном направлении. Побродив по пункту 15 минут, я уже собралась продолжать путь в одиночестве, как вдруг услышала знакомые голоса. Остаток пути мы провели практически молча, как пошутила Анна, разговоры отбирают очень много энергии.

Кстати, некоторые выходили на прогулку вместе с питомцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗНАЧКОВ НЕ БУДЕТ?!

На одном из последних пунктов нас ждал приятный сюрприз - на «Майской прогулке» участникам бесплатно раздают пряники, это служит неплохим подкреплением перед финальным рывком. Когда до финиша оставалось около четырех километров, грянула новость о том, что участникам на финише не выдают значков, хотя это и является обязательством организаторов. Сами они объяснили это тем, что разрешение на проведение мероприятия было получено слишком поздно. В такую ситуацию попали мои знакомые.

- Мы не особо расстраиваемся из-за этого, хоть и получили на финише значки 2018 года. Эмоции, которые мы испытали во время прохождения маршрута, стоят гораздо дороже, - делятся Екатерина и Данил.

Тот самый значок финишера. Фото Ирины Хабибьяновой

Нам все же повезло, к вечеру значки для участников все-таки привезли. Те, кто остался без подтверждающего трофея, могут обратиться к руководству «Майской». На финише нас ждал обязательный кадр в фотозоне, а также торжественное обещание моих товарищей: «На майскую больше ни ногой! Мы слишком сильно устали!».

Но все мы понимаем, что это только эмоции, через год мы обязательно вернемся, чтобы повторить пеший маршрут вновь!