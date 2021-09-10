Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 10 сентября 2021 года

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 509 случаев заражения коронавирусом, из которых 127 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы у жителей Ивделя, Кушвы, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Невьянска, Качканара, ЗАТО Свободный и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших уральцев с начала пандемии составляет 128 698 человек, из которых 118 743 полностью справились с заболеванием. За сутки из инфекционных отделений больниц выписано 477 человек.

На данный момент состояние 602 человек оценивается врачами как тяжелое, из них 417 пациентов размещены в палатах интенсивной терапии, 322 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за прошедшие сутки установлен новый рекорд по числу умерших от COVID-19 – 37 человек. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 538 человек.