На Урале за сутки от коронавируса скончались 37 человек

Коронавирус продолжает выкашивать население Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки от коронавируса скончались еще 37 человек, что является новым рекордом по смертности от COVID-19 в регионе.

Общее число умерших от новой коронавирусной инфекции на Среднем Урале составляет на 10 сентября 2021 года 5 538 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Также за сутки подтверждено еще 509 новых случаев COVID-19 в регионе, 127 из этих случаев приходятся на Екатеринбурге. Остальные случаи зафиксированы в Дегтярске, Богдановиче, Красноуральске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Староуткинске, Березовском, Бисерти и других населенных пунктах Свердловской области.

Сейчас в регионе наблюдается рост числа заболевших острыми респираторными инфекциями, их уже больше 20 тысяч человек. Также из-за обнаруженных случаев заболевания коронавирусом в Екатеринбурга на дистант отправили 46 классов.

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