Родители Ксении умерли несколько лет назад. Фото: предоставлено героиней публикации

26-летняя жительница штата Висконсин Ксения Бандоян, которая разыскивает в России родственников, получила ответ из психоневрологического интерната в Свердловской области («КП» не раскрывает название учреждения по закону – прим.ред), где находится ее старшая сестра Наталья. Но в медицинском учреждении пока не спешат сообщать пациентке, что у нее нашлась родня.

Ксения родилась 11 февраля 1995 года в Нижнем Тагиле в семье Сергея Зирянчина и Людмилы Барановой. Но почти сразу после рождения социальная служба забрала ребенка в детский дом. Причиной послужило то, что мать девочки уже была лишена родительских прав. По крайней мере, именно так говорилось в записке, приложенной к личному делу Ксении в доме малютки. Через год ее удочерила американская учительница Марлен Бандоян. Несмотря на то, что Ксения никогда не была в России, она уже несколько лет пытается найти родных на Среднем Урале.

Ксения в Доме ребенка Нижнего Тагила. Фото: предоставлено героиней публикации

Девушка также получила отказ в получении фотографии сестры. Все упирается в отсутствие документов о родстве, которое может быть подтверждено ДНК-тестом. Но увидеть Наталью все же удалось, она была на одном из снимков на сайте учреждения. Сейчас Наталье 32 года, а первенец семьи Барановых дочка Надя скончалась в колонии в конце 2015 года.

- Во избежание эмоционального расстройства сообщить Наталье о том, что вы являетесь ее сестрой, мы не можем, так как для этого у нас нет никаких доказательств вашего родства. От вашего имени уже звонил представитель с просьбой провести ДНК-тест. Чтобы провести данную процедуру представителю от вашего имени понадобится доверенность заверенная нотариусом, - говорится в тексте письма (имеется в распоряжении «КП»).

Напомним, что в конце прошлого года Ксения узнала о смерти родителей. Людмила Баранова скончалась в 2014 году, отец ее детей – в 2018 году. Кроме этого известно, что покойная сестра Надежда отбывала наказание за нанесение тяжких телесных повреждений ножом.