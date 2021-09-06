Мать девушки скончалась в 2014 году, а отец - в 2018. Фото: предоставлено героиней публикации

В конце 2020 года «Комсомольская правда» рассказывала историю молодой американки Ксении Бандоян, которую удочерили в 1996 году в Нижнем Тагиле. Сейчас девушка живет в городе Брукфилд штата Висконсин, где работает оператором службы экстренной помощи 911. На протяжении последних двух лет она пытается найти свою семью и близких родственников.

Ксюша родилась 11 февраля 95-го, но социальная служба сразу забрала ее в Дом ребенка – к тому времени семья Людмилы Барановой и Сергея Зирянчина уже была признана неблагополучной. К личному делу малышки прилагалось прощальное письмо матери. Так Людмила попыталась объяснить случившееся дочке, которую больше никогда не увидит.

Маленькая Ксения с воспитательницей в Доме ребенка Нижнего Тагила. Фото: предоставлено героиней публикации

Спустя год Ксюшу увезла Марлен Бандоян. Американская учительница проделала долгий путь в Свердловскую область. Кроме девочки она также усыновила мальчика Альберта из Екатеринбурга

- Я была вынуждена отказаться от этой девочки. У меня нет возможности ее обеспечивать и воспитывать, меня уже лишили родительских прав, - говорилось в послании Людмилы Барановой.

Власти Нижнего Тагила ответили на запрос Ксении о матери. Людмила Баранова умерла в 2014 году. А мы помогли выяснить, что отец скончался в 2018-м. Но Ксюша знала, что в семье были еще дети и не бросила пытаться найти их.

Девушка наняла частного детектива, который выяснил, что Ксения была, как минимум, третьим ребенком в семье. 10 июля 1988 года родилась девочка Надя, а осенью следующего года – дочь Наталья. Известия о старших сестрах очень обрадовали Ксюшу. Но, к сожалению, другие новости улыбку не вызывали.

В конце 2015 года Надежда Баранова скончалась в женской колонии общего режима. Известно, что до этого она имела судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2011 году ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

- Подсудимая Баранова Н.В. свою вину в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека признала полностью, заявив при ознакомлении с материалами дела и в судебном заседании добровольное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, понимая, что приговор будет основан исключительно на тех доказательствах, которые имеются в материалах уголовного дела и не сможет быть обжалован в кассационном порядке из-за несоответствия изложенных в нем выводов фактическим обстоятельствам уголовного дела, а также знает то, что назначенное наказание не будет превышать 2/3 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания по статье устанавливающей уголовную ответственность за деяние, - говорится в приговоре Верхнесалдинского районного суда от 18 апреля 2011 года.

У Надежды остался маленький сын, которого взяла под опеку семья из Екатеринбурга.

- Детектив сказал мне, что у нее начались проблемы с наркотиками. Поэтому она вновь оказалась в тюрьме, где позже умерла. О судьбе ее сына больше ничего неизвестно, - объяснила «Комсомолке» Ксения Бандоян.

Связаться с Натальей Барановой также не представляется возможным. Вот уже несколько лет она находится в одном из психоневрологических интернатов Среднего Урала. Ксения направляла туда запрос и получила подтверждение.

- Я бы очень хотела поговорить с ней, увидеть фото. Чтобы ей сказали, что есть родная сестра, которая ищет ее, - добавила американка.

Ксения готова прилететь в Россию, если у нее будет возможность встретиться с сестрой. Фото: предоставлено героиней публикации

В приемной медицинского учреждения подтвердили факт обращения гражданки США.

- Действительно, девушка обращалась к нам и получила официальный ответ. Если у нее есть еще вопросы, то она может отправить нам новый запрос, - пояснили в приемной.