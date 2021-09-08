Матвей летел до Екатеринбурга без специального позиционного кресла. Фото: Марина Шаидуллина

Неприятный инцидент произошел на борту самолета «Уральских авиалиний» 8 сентября 2021. Жительница Екатеринбурга Марина Шаидуллина и ее сын Матвей в этот день возвращались из Симферополя домой. У ребенка тяжелая степень ДЦП. Сидеть мальчик может только в специальном позиционном кресле. Однако к удивлению Марины, бортпроводники заставили сдать кресло в багаж, мол, не по инструкции. Выбора у женщины не было, поэтому она сдала кресло и все оставшиеся три часа полета была вынуждена держать ребенка.

- Сын у меня может сидеть, но только с поддержкой. А мальчик он активный, поэтому постоянно пытался слезть, - рассказала Марина «КП»-Екатеринбург. – Приходилось держать его сбоку. Субсидированные билеты приобретались еще в январе. При покупке было указано, что полетит ребенок-инвалид. Очень обидно, учитывая, что при перелете в Симферополь никаких проблем не возникло.

В авиакомпании «Уральские авиалинии» после инцидента провели внутреннюю проверку.

- Мама Матвея заказала услугу специального сопровождения ребенка до воздушного судна (далее ВС), но, к сожалению, не уведомила авиакомпанию о том, что ребенку необходимо специальное сиденье для перевозки детей с ДЦП, которое устанавливается на штатное кресло в самолете. Скорее всего, это произошло из-за того, что мама Матвея не знала о необходимости данного дополнительного уведомления. Информация об этом находится на нашем сайте, но найти ее самостоятельно - не так просто, - пояснили в авиакомпании. - Сиденье, которое является составной частью коляски мальчика с ДЦП, - это несертифицированное производителем самолетов устройство. Оно не отвечает необходимым требованиям безопасности и не имеет специальных креплений к штатному креслу и ремню на самолете. Размещение подобного устройства категорически запрещено.

В авиакомпании также уточнили, что ребенка и его маму с рейса не снимали. Кроме того, им была предоставлена услуга «Сопровождение маломобильных пассажиров до трапа самолёта», а также посадка в самолёт в приоритетном порядке.

- Авиакомпания искренне сожалеет о том, что произошла такая ситуация. Данный случай позволил нам увидеть несовершенство в процессе заказа услуги перевозки маломобильных пассажиров, - добавляют в авиакомпании. – В самое ближайшее время предпримем ряд мер для упрощения способа подачи заявки на перевозку пассажиров с особенными устройствами. Каждый такой запрос мы будем рассматривать в индивидуальном порядке и согласовывать возможность перевозки с производителем ВС и инспекцией по безопасности полётов.

Свою проверку проводит и Уральская транспортная прокуратура.