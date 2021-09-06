Сына главного тренера ХК «Лада» проверят на полиграфе

Константин Емелин стал последним, кто видел погибшего живым. Фото: хоккейный клуб «Лада»

Сына главного тренера хоккейного клуба «Лада» проверят на полиграфе. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, это связано с гибелью Дениса Пустобаева, который выполнял в команде функции техника.

Напомним, ЧП произошло ранним утром 5 сентября в гостинице «Грин Парк Отель». Погибший, приехал в уральскую столицу с молодежкой «Лады», которая называется «Ладья». Тольятинский клуб должен сыграть с екатеринбургским «Авто» 7 сентября.

Денис Пустобаев поселился в одном номере с Константином Емелиным. В прошлом Константин сам являлся профессиональным хоккеистом. Сын главного тренера «Лады» стал последним, кто видел погибшего живым.

- По словам мужчины, вечером они с погибшим выпили. Около полуночи Емелин отправился спать. Что происходило дальше он не знает, так как спал. Проснулся от того, что в дверь стучали сотрудники полиции. Чтобы выяснить, говорит ли Емелин правду или нет, следствием решено проверить его на полиграфе, - рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах.

В СУ СКР пообещали прокомментировать произошедшее позже.