В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб сотрудник хоккейного клуба «Лада»

В команде Денис выполнял функции техника. Фото: страница в соцсети

В Екатеринбурге при странных обстоятельствах погиб сотрудник тольяттинского хоккейного клуба «Лада».

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, 48-летний Денис Пустобаев погиб, выпав с третьего этажа гостиницы «Грин Парк Отель», расположенной на Народной воли. ЧП произошло 5 сентября в половине пятого утра.

В тольяттинском хоккейном клубе мужчина работал техником.

В гостинице погибший жил в одном номере с сыном главного тренера ХК «Лада» Константином Емелиным, который в прошлом являлся профессиональным хоккеистом. Сейчас спортсмен выполняет функции начальника команды.

Правда, в уральскую столицу Денис Пустобаев приехал не со взрослыми игроками, а с молодежкой «Лады», которая называется «Ладья».

- В номере члены клуба должны были проживать до 7 сентября, в связи с тем, что «Ладья» должна была сыграть с «Авто» рамках второго тура молодежной хоккейной лиги, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах, осведомленный об обстоятельствах произошедшего.

«Комсомолка» связалась с супругой погибшего Еленой. Она рассказала, что не в курсе обстоятельств трагедии.

В СУ СКР по Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Как позже стало известно «КП», следователи собираются проверить Константина Емелина на полиграфе. Также нам стало известно, что он рассказал полиции после смерти своего соседа по номеру.