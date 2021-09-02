На сегодняшний день 444 человека с коронавирусом находятся в реанимациях больниц региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 515 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 119 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Ревде, Первоуральске, Кировграде, Полевском, Карпинске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составило 124 616 человек, из которых 115 026 - полностью справились с болезнью. За прошедшие сутки из медучреждений выписали 475 человек.

По состоянию на 21 июля 2021 года число пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, составляет 676 человек, из которых 444 размещены в палатах реанимации, 343 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки в регионе зарегистрировано еще 34 случая смерти заболевших коронавирусом - это новый антирекорд. Общее число жертв пандемии составляет 5 262 человек.

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