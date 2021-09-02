В Екатеринбурге из-за начала учебного года ждут роста заболеваемости коронавирусом

На рост заболевания коронавирусом может повлиять начало учебного года в офлайне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге постепенно снижается количество выявленных случаев заболевания коронавирусом за сутки, то есть эпидемиологическая ситуация в городе начинает улучшаться. Однако снимать маски и выбрасывать антисептики пока рано - эксперты прогнозируют всплеск заболеваемости в ближайшие две недели из-за начавшегося учебного года.

- Ряд факторов говорят о том, что будет ухудшение эпидемиологической ситуации. Это, в том числе, начало учебного сезона в школах, высших учебных заведениях и техникумах, - рассказал эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда».

Также он отметил, что на рост заболеваемости могут сильно повлиять возвращение из отпусков из других регионов и похолодание, из-за которого люди будут больше времени проводить в закрытых помещениях.

- В совокупности с обычным сезонным ростом респираторных заболеваний эти факторы негативно повлияют на эпидемиологическую ситуацию, - добавил Александр Соловьев.

Он также отметил, что для того, чтобы не ухудшать ситуацию с распространением коронавируса при любых симптомах респираторных заболеваний не нужно посещать учебные заведения, а после возвращения из отпуска отсидеться неделю дома на самоизоляции.