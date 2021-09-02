Актер, продюсер и советник лидера партии «Новые люди» Сергей Жигунов провел встречу в Екатеринбурге

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Известный российский актер, режиссер и продюсер Сергей Жигунов в конце августа в екатеринбургском Доме актера провел для жителей уральской столицы творческий вечер, организованный партией «Новые люди». Недавно Сергей Викторович занял пост советника лидера партии по культуре.

ПРОДЮСЕРОМ ПОМОГЛА СТАТЬ ТРАВМА

Когда-то давно мне влепили шпагой по глазу, и меня комиссовали из армии для съемок в первых «Гардемаринах». Врач сказал: у него перебит зрительный нерв, может начаться косоглазие. И я совершенно серьезно подумал, что с актерской профессией я попрощаюсь, и надо искать какую-то другую работу. Тогда, в 1991 году я решил стать продюсером, чтобы снимать кино.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Я снял полнометражный фильм «Черный квадрат» с Дмитрием Харатьяном, Юрий Мороз выступил в качестве режиссера. После этого я увидел, что что-то не то происходит с кинопрокатом, и решил одним из первых в России снимать телевизионное кино. Снял «Королеву Марго», «Графиню де Монсоро», параллельно делали еще «Петербургские тайны». Это были первые три фильма для телевидения.

С тех в основном я снимаю телевизионное кино. С глазом моим ничего не случилось, а продюсером я так и остался.

ПУСТОЙ ЗАЛ НА «ОСОБЕННОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

Бывает, что только ты веришь в фильм. У меня несколько раз были случаи. Я сидел в жюри на «Кинотавре» в июне 1995 года. Как раз все актерские призы мы отдали картине Владимира Хотиненко «Мусульманин». Это же ваш, свердловский режиссер.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

В конкурсе был фильм Александра Рогожкина «Особенности национальной охоты». Просмотр был в 9 часов утра, пустой сочинский зал, только жюри, Валерий Тодоровский и Денис Евстигнеев. Сидим, смеемся. Вышли из зала, бегали по пляжу и всем пересказывали эту историю. И тогда организаторы устроили повторы – на 16, 18 часов. Зал был полный, и мы отдали Гран-При этому фильму.

Я тогда сказал директору «Ленфильма» Александру Голутве: дайте мне кассету. С ней я пришел к Анатолию Лысенко, великому Деду, который недавно нас оставил. Он обладал колоссальной интуицией. Я сказал: посмотрите, а он – что ты хочешь от этого? Я ему: давайте купим, продают очень недорого, разрежем на лоскутики, доснимем и получим смешную историю. Он сказал: это ерунда, иди отсюда. Потом в интервью извинялся лет 15 за это. Я после этого кассету Голутве возвращаю и говорю: не получается. А потом как бабахнуло…

БОЯРСКИЙ РАЗРЕШИЛ СНЯТЬ МУШКЕТЕРОВ

Однажды я попробовал стать режиссером, снял один фильм. На большее меня не хватило. Очень сложно снять два-три хороших фильма и не умереть. Но, поскольку, у нас снимают и четыре фильма, и не умирают, поэтому, вот такой у нас кинематограф.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Чтобы не мелочиться, снял «Трех мушкетеров» Дюма. Мне всегда казалось, что картина Георгия Юнгвальд-Хилькевича не такая как книга, которую я читал в детстве. Мне хотелось сделать более близкий по духу к книге фильм. Когда я собирался снимать, ко мне подошел Михаил Боярский и сказал: ты «Трех мушкетеров» собрался снимать? Я говорю: да. Он говорит: не надо, мне надо еще побыть д’Артаньяном. И это был довод. Пришлось отложить съемки лет на 13.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Сергей Жигунов: «Для понимания общей картины важны детали»

- Сергей Викторович, расскажите о цели Вашего визита в Екатеринбург?

- Во время поездки по регионам собирается больше материала для анализа, чем в кабинете. Опыт коллег по партии «Новые люди» - Сарданы Авксентьевой и Артёма Соловейчика, доказал эффективность такого подхода.

Вот и я езжу по стране, чтобы лично познакомиться с проблемами в сфере культуры. Мне нужна не только общая картина, но и детали. Поэтому встречаюсь с людьми. Местные жители, представители локального культурного сообщества знают о реальных проблемах и потребностях лучше любого чиновника.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Да и время нашей поездки в Екатеринбург как никогда актуальное. Город скоро отмечает свое 300-летие. Это время рефлексии и анализа: что было сделано, чего добился город, куда движется? Знаю, что сейчас особенно остро стоит вопрос сноса исторических зданий. Поговорим и о новых культурных пространствах.