Департамент образования города огласил рекомендуемые даты каникул в новом учебном году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Департамент образования Екатеринбурга дал рекомендации школам по срокам каникул в новом 2021/2022 учебном году.

В мэрии рекомендуют определить сроки каникул следующим образом:

осенние каникулы с 1 ноября по 7 ноября 2021 года;

зимние каникулы с 1 января 2022 по 9 января 2022 года;

весенние каникулы с 21 марта 2022 по 27 марта 2022 года.

А вот у первоклашек, возможно, будет на одну неделю отдыха больше.

- Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 7 по 13 февраля 2022 года, поскольку в соответствии с пунктом 3.4.16 СанПиН рекомендуется предусмотреть для обучающихся 1-х классов дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти, - отмечают в департаменте образования.

Напомним, что в этом году в Свердловской области 20,5 тысяч детей пойдут в первые классы.