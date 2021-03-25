На Урале 2021 году в школы пойдут 20,5 тысячи первоклашек

1 сентября за парты сядут больше 20 тысяч первоклашек
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге и Свердловской области за парты сядут 20,5 тысячи первоклассников, для которых в образовательных учреждениях подготовили 22 тысячи мест. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.
Глава ведомства напомнил, что запись детей в первые классы в 2021 году в Свердловской области стартует с 1 апреля и продлится до 30 июля. 6 июля руководители школ издадут приказ о зачислении детей в школы.
Второй этап записи для школ, не прикрепленных к микрорайонам, а также на свободные места в других школах продлится с 6 июля до начала учебного года.
Министр напомнил, что записать ребенка в школу можно с помощью одного из пяти вариантов:
1. Подать документы непосредственно в образовательное учреждение.
2. Выслать документы в школу по почте заказным письмом.
3. Через МФЦ.
4. Заполнить электронное заявление через городской образовательный портал.
5. Заполнить заявление через портал госуслуг.
На этой неделе в Екатеринбурге провели пробное тестирование по ЕГЭ, в котором приняли участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также родители учеников.
28 марта в Екатеринбурге проведут повторное пробное тестирование, чтобы понять, удалось ли устранить недочеты.