На Урале 2021 году в школы пойдут 20,5 тысячи первоклашек

1 сентября за парты сядут больше 20 тысяч первоклашек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за парты сядут 20,5 тысячи первоклассников, для которых в образовательных учреждениях подготовили 22 тысячи мест. Об этом сообщил министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

Глава ведомства напомнил, что запись детей в первые классы в 2021 году в Свердловской области стартует с 1 апреля и продлится до 30 июля. 6 июля руководители школ издадут приказ о зачислении детей в школы.

Второй этап записи для школ, не прикрепленных к микрорайонам, а также на свободные места в других школах продлится с 6 июля до начала учебного года.

Министр напомнил, что записать ребенка в школу можно с помощью одного из пяти вариантов:

1. Подать документы непосредственно в образовательное учреждение.

2. Выслать документы в школу по почте заказным письмом.

3. Через МФЦ.

4. Заполнить электронное заявление через городской образовательный портал.

5. Заполнить заявление через портал госуслуг.

На этой неделе в Екатеринбурге провели пробное тестирование по ЕГЭ, в котором приняли участие министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, а также родители учеников.

28 марта в Екатеринбурге проведут повторное пробное тестирование, чтобы понять, удалось ли устранить недочеты.