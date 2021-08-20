Включите свет! Партия «Новые люди» призывает решить проблему уличного освещения в Краснотурьинске

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Ночной Краснотурьинск сегодня можно без преувеличения назвать городом контрастов. С наступлением вечера город погружается во тьму, и работникам градообразующего предприятия ночью приходится пробираться по темным улицам, рискуя переломать ноги. Самые находчивые привыкли брать на работу фонарики, но такая жизнь устраивает далеко на всех. При этом яркими огнями всю ночь сияет городская набережная, причем самая мощная иллюминация устроена почему-то на детских площадках. Но наплыва малышни в час ночи не наблюдается. В этом убедились участники очередного рейда партии «Новые люди».

- Можно сказать, что с ночной смены рабочие Богословского алюминиевого завода добираются почти на ощупь. В городской администрации, похоже, считают, что верна народная поговорка: «Сапоги дорогу знают». У нас есть рациональное предложение: те киловатты, что тратятся на освещение набережной, использовать на центральных улицах Краснотурьинска, по которым заводчане идут с работы, - считает сторонник партии Дмитрий Дума.

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Новые люди"

Сторонник партии «Новые люди» Ярослав Бородин невесело шутит:

- Наверное, чиновники предлагают заводчанам после работы отправляться на набережную и дожидаться рассвета. Здесь светло, можно хорошо провести время. Очевидно, что нет смысла освещать набережную до рассвета. Там малолюдно в будние дни, хотя и очень красиво. Зато заводчане впотьмах, буквально наощупь добираются домой.

С коллегами согласен кандидат в депутаты Законодательное собрание области и гордуму Краснотурьинска Кирилл Пинчук:

- Как ночью дойти домой после тяжелой работы на заводе? В это время абсолютно пустая набережная сияет огнями. Для кого? Мы предлагаем изменить график работы фонарей, позаботиться о людях и их безопасности.

Команда сторонников партии не впервые отстаивает права жителей уральских городов, заставляя чиновников выполнять свои обязанности. Так она поступит и в этот раз. Уже несколько районных и городских администраций получили требования навести порядок на своих территориях. Право людей на безопасную и комфортную жизнь, по мнению кандидатов, гораздо важнее чиновничьих бумажных отчетов.