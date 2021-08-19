На Урале зафиксировали всплеск заболеваемости COVID-19 среди малышей

На Урале дети все чаще болеют коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Свердловской области медики зафиксировали всплеск заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет. Чаще всего малыши заражаются COVID-19 в семье от взрослых.

- Это связано с семейными очагами, когда дома сначала заболевают взрослые, а потом вирус передается детям. Мы не говорим о серьезном всплеске, но небольшой подъем заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет у нас есть, - рассказывает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Сейчас на Среднем Урале продолжается вакцинация от COVID-19. По словам Крекова, дефицита вакцин не наблюдается. В медицинских учреждениях региона есть 150 тысяч доз разной вакцины, еще 130 тысяч доз завезут в Екатеринбург и Свердловскую область в выходные.

Речи об обязательной вакцинации в регионе не идет, власти делают акцент на убеждении граждан в необходимости вакцинации. Однако, к примеру, непривитых учителей руководство образовательных учреждений имеет право перевести на удаленную работу из-за риска распространения вируса среди сотрудников и учеников.

Учебный год 2021/2022 начнется в школах Екатеринбурга и Свердловской области в очном форматах, однако, празднование 1 сентября в регионе отменили. Также в обычном формате продолжат работу и детские сады.

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