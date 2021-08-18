На Урале инвалид убил пенсионерку и едва не забил до смерти бабушку с собачкой

Задержанного проверят на вменяемость. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Тавде инвалид убил 75-летнюю пенсионерку. Предполагаемого преступника удалось задержать по горячим следам, три дня он прятался от сыщиков в доме матери. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», 25-летнему парню грозит до 15 лет заключения.

При этом число жертв могло быть больше, утром 14 августа он также напал на гуляющую с собачкой бабушку, но случайный прохожий спугнул душегуба.

- 14 августа 2021 года в дежурную часть ОВД Тавды поступило тревожное сообщение о пропаже местной жительницы, 1946 года рождения. Ранним утром она пошла выносить мусор и не вернулась. 15 августа сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий в гаражном массиве было обнаружено ее тело с явными признаками насильственной смерти, - рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте подозреваемого на период следствия. Задержанного проверят на вменяемость.

- По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. Мотив преступления в настоящее время выясняется, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Екатеринбурге будут судить молдаванина, который из ревности жестоко убил бойфренда бывшей девушки.