Когда в домах уральцев появится газ и, сколько это будет стоить: отвечает министр энергетики и ЖКХ

Николай Смирнов рассказал о газификации региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент Владимир Путин дал поручение ускорить газификацию регионов без использования средств потребителей. О том, когда в домах уральцев появится газ и о жалобах потребителей рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на радио «Комсомольская правда» (92,3 FM).

КОГО ПОДКЛЮЧАТ РАНЬШЕ ВСЕХ

- Николай Борисович, почему по статистике наш регион по темпам газификации находится не на первых местах, а в самом низу по стране?

- Процент газификации в Свердловской области составляет более 74,5%, это чуть выше среднероссийского показателя. Дело в том, что у нас очень большой регион, есть удаленные населенные пункты с небольшим количеством домов. То есть, себестоимость строительства одного километра газопровода на один дом, который потенциально может подключиться, очень высока.

В прошлом году, в рамках поручения губернатора Свердловской области была разработана и утверждена схема развития газификации региона. Она дает понимание, какие газопроводы необходимо строить, где необходима реконструкция, какие населенные пункты уже могут получить газ, а какие - в ближайшем будущем. Также есть понимание, в каких населенных пунктах не будет газа по трубам, где будут иные механизмы газификации, это: сжиженный газ, сжатый и т.д.

- Вы являетесь руководителем штаба по развитию газификации, газоснабжению. Чем занимается этот штаб?

- Этот штаб создан месяц назад в рамках исполнения поручения президента РФ. В первую очередь, для догазификации тех населенных пунктов, куда уже пришел газ, но не все домовладения газифицированы. Штаб уже утвердил инвентаризацию, которая была проведена газоснабжающими организациями, совместно с органами местного самоуправления. В настоящее время 220 тысяч домовладений в уже газифицированных населенных пунктах не подключены к газу. 64 тысячи домовладений технически могут быть подключены в ближайшие 2-3 года. И уже сейчас, к 1 сентября, разработаем программу, где будут поадресно прописаны дома, которые будут газифицированы до конца 2022 года.

Часть территории области газифицируют до конца 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Речь идет о частных деревянных домах на садовых участках, коттеджах, либо еще о многоквартирных домах в городе, где отсутствует газовое оборудование?

- Это исключительно частные домовладения, расположенные как в городской черте, так и в сельской местности, не многоквартирные. Задача государства подвести газ к тем домовладениям, собственники которых готовы в течение года, после строительства газопровода подключиться к нему.

ГАЗ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

- Вопрос от радиослушателей: «Очень обидно, когда в каком-то городе в одном квартале, на одной улице, у кого-то есть в многоквартирных домах газовое оборудование и газ, а у кого-то в соседних домах только электричество. С чем это связано?»

- Основное ограничение – отсутствие дополнительных объемов газа в той газовой трубе, которая подошла к многоквартирным домам. То есть, весь объем газа, который там находится, распределен по потребителям. Соответственно, кто дальше расположен, на того газа не хватит.

Второе ограничение – дома технически не приспособлены для получения газа: нет отдельного помещения, где необходимо поставить газовый котел, житель в настоящее время не готов финансово вложиться в проведение газопровода по своему земельному участку, поставить радиаторы и провести систему теплоснабжения внутри дома, это достаточно дорогостоящее мероприятие. Конечно, они несоизмеримы по стоимости со строительством газопровода, тем не менее, это порядка 100 тысяч рублей и далеко не каждый собственник готов к этому. Поэтому, есть ряд критериев, которые установлены федеральным постановлением, в соответствии с которым, будет проводиться первый этап догазификации до 2022 года. Вот эти критерии:

1. Дом должен быть введен в эксплуатацию и поставлен в Росреестре до 1 мая текущего года. К незавершенному строительству газ не проводится.

2. Домовладение расположено в черте населенного пункта, не обязательно города. В трубе, в которой пришел газ в этот населенный пункт есть нераспределенные излишки газа.

3. Потребитель готов в течении года после строительства газопровода подключится к нему.

Газовые плиты потребителям обойдутся в сумму не меньше 70 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если до конца года успеваем достроить газовую трубу, к концу 2022 года такие дома будут газифицированы. Это чаще всего дома, которые находятся до двухсот метров от уже проложенной газовой трубы, и на расстоянии до этой газовой трубы нет каких-то ограничений реки, автострады, или частного земельного участка. Такие случаи единичны. Остальные дома в этих населённых пунктах до конца 22-го года будут подключены.

-Что делать людям, которые не попадут под эту программу до 2022 года, у которых нет рядом этой трубы, и она находится через речку?

- Программа до 2030 года, до конца 22-го это только первый этап. Это программа бесплатной газификации, она не ограничена во времени. Поэтому не нужно сейчас всем, сломя голову, бежать подавать заявление на газификацию. Когда вы увидите, что технически и финансово вы готовы подключиться, тогда и подавайте заявление, в любом случае в кратчайшие сроки бесплатно к вашему земельному участку подведут газ.

КТО ЗАПЛАТИТ?

- Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию сказал, что в 2021-м, 2022-м году нужно ускорить газификацию домовладений, которые не подключены внутри поселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Насколько это вообще реально для нашего региона, и в какую копеечку это все выльется?

- Эти средства будут не только не за счёт населения, но и в большинстве своем, не за счёт бюджета. Это будут привлечённые инвестиции за счёт структур Газпрома, которые будут выдавать займы либо кредиты нашим организациям под строительство этих газопроводов. Да, нужно ускорить этот процесс, но это приведёт к дополнительным инвестициям на строительство. И здесь, помимо того, что будут строиться новые газопроводы, будут появляться новые рабочие места. Мы посчитали, что порядка 3500 рабочих мест только сварщиков понадобится на ближайшие три года чтобы эту работу выполнить. Новые рабочие места, повышение престижа этих профессий.

- Свердловчанка Светлана Култыгина пожаловалась Владимиру Путину на прямой линии, что пенсионеры ждут, и не могут дождаться этого газа, а чиновники игнорируют все эти вопросы. У самой Култыгиной когда появится газ?

- Поселок, в котором проживает Светлана, в настоящее время не газифицирован. В рамках той программы, которая была принята главой Краснотурьинска в этом году, запланировано начало строительства подводящего газопровода к этому населённому пункту. То есть, мы рассчитываем, что к концу этого года и началу следующего газопровод подойдёт к населённому пункту. В следующем году начнётся строительство разводящих сетей и котлов.

-То есть это непростая задача?

-Конечно, нужно сначала построить газопровод высокого давления до населенного пункта, потом разводящие сети по населённому пункту, потом газоотводы каждому дому, это плановый процесс, который и был в программе газификации Краснотурьинского городского округа. Но его несколько ускорили.

Акцент в газификации сделают на сельских территории Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКОЛЬКО СТОИТ ПРОВЕСТИ ГАЗ?

- Сколько стоит подключиться к газу?

- Если дом расположен на границе участка, то затраты несколько меньше. Если надо провести газ по участку, то стоимость зависит от метража, дальше нужно купить котёл. Стоимость котла зависит от его мощности, а мощность определяется от площади дома. Если взять среднюю величину котла - выйдет 50-60 тысяч рублей. Газовая плита еще порядка 70 тысяч рублей. Разводка по дому, система теплоснабжения радиаторами, по нашим оценкам средний дом площадью до 100 квадратных метров обойдётся порядка 100-120 тысяч рублей, если брать действительно качественное оборудование. Можно, конечно, взять котёл подешевле, радиаторы попроще, но ещё раз повторюсь, что меньше 75 тысяч рублей точно не выйдет.

Можно сказать, что не все это ложится на плечи жителей, у нас для отдельных категорий граждан оказываются меры социальной поддержки, это компенсация затрат на это оборудование при переходе на газ, до 70 тысяч руб., оказываются меры поддержки многодетным семьям, малообеспеченным, ветеранам и так далее. Кроме того, по отдельному закону Евгения Куйвашева, многодетным семьям выделяется дополнительная помощь, областной материнский капитал, он может расходоваться также на мероприятия по газификации, а это 146 тысяч руб. То есть этих средств хватит, чтобы полностью компенсировать эти затраты.

- Получается, что тем, кто не может приобрести это оборудование, свердловская область помогает это сделать, а что им нужно сделать для этого, куда обратиться?

- Им нужно обратиться в органы местного управления, либо территориальные органы социальной защиты, им подскажут, имеют ли право они на эту выплату и какое заявление в каком виде необходимо подать.

- А если вдруг не имеют права, а человек нуждающийся, у него небольшая пенсия, как ему быть? Есть ли какая-то рассрочка, может быть как-то договориться, чтобы не сразу эти 140 000 платить, а частями?

- Здесь нужно договариваться с каждой организацией отдельно. Например, есть организации, которые готовы продавать котел до одного года в рассрочку. Понятно, что радиаторы, трубы, ты сам выбираешь, выбираешь организацию, которая сделает дешевле, но главное качественно. Мы прекрасно понимаем, что скупой платит дважды, если поставить некачественные трубы, и заваривать их каждый год, то обойдется дороже.

«ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ»

- Если смотреть на карту Свердловской области, где больше всего проблемных зон, где какой территории больше всего жители нуждаются в газификации?

- В основном это сельские территории восточного управленческого округа. Там больше всего домовладений, которые не подключены по нескольким причинам. Например, по ограничению лимитов газа.

А вообще я бы назвал их населенными пунктами, где больше не газифицированных домов, не факт что все жители в этих домах, нуждаются в газификации, поэтому как раз наша задача, до 1 сентября, определить из этого числа домов желающих.

-А как это определить?

- Путем домового обхода, органы местного самоуправления совместно с газовиками приходят, общаются, понимают, готовы ли финансово провести эту процедуру. Дальше газовики смотрят на состояние дома.

- Что может послужить причиной отказа?

-Котёл должен стоять в отдельном помещении, куда есть отдельный вход, где есть окно. В зависимости от мощности котла определяется и площадь этого окна. Если произойдёт какой-нибудь взрыв газа, важно, чтобы ударная волна пошла не в дом, а вышла в это окно. Должна быть вентиляция из этого помещения, ну и разводка. Вход в дом также должен быть герметичен и изолированным.

- То есть это теплое помещение?

- Да, это должно быть теплое помещение. Поэтому, есть такие технические моменты, которые будут причиной отказов газификации. Будут давать разъяснения о том, что вам необходимо выполнить такие такие-то мероприятия, которые позволят вам в дальнейшем восстановить свою котельную домовую и подключиться к газу.

- Есть ли какой-то сайт, на который житель Свердловской области может зайти и понять, что его территорию могут газифицировать, конкретно его дом, или вообще не смогут ближайшие 5-10 лет газифицировать по разным причинам?

-Распоряжение губернатора региональным оператором газификации всей Свердловской области у нас определён «Газэкс». До 1 сентября мы разработаем такую программу по догазификации, и она будет размещена на этом сайте, люди смогут зайти и узнать, до конца 22-го года будет ли их дом газифицирован или нет. Дальше будет следующий этап в середине 22-го года, мы разработаем его на следующие два года 23-ий 24-ый года, когда будет следующий этап, и жители смогут понять, попали они в этот этап или нет. А если хотят узнать на более далёкую перспективу, они могут обратиться в ту газоснабжающую организацию, которая есть у них на территории, они расскажут, какие есть ограничения либо отсутствие этих ограничений на газификацию в ближайшее время.

Николай Смирнов подробно ответил на вопросы слушателей радио "Комсомольская правда" Фото: Павел Кислицын

ЧАСТНАЯ ТРУБА

- Газовые сети могут быть частными. Нашумевшая история: в декабре прошлого года в посёлке Таватуй частный владелец газопровода взял и открыл вентилятор, и целый посёлок, более того, детский лагерь остались без отопления, остались в холоде. Что делать в этом случае, когда труба принадлежит какому-то частному лицу? Как вы разбираетесь с этим и разобрались ли вы с владельцем этого частного газопровода Валерием Белоусом?

- Действительно в Таватуе есть такой собственник. Не договороспособный собственник, несмотря на то, что он обязан, в рамках действующего законодательства, обеспечивать газоснабжение и содержать его в надлежащем состоянии, он злостно уклоняется от выполнения своих обязанностей.

-Можно ли отобрать эту трубу?

- Нет, отобрать частную собственность нельзя. Поэтому сейчас работает Ростехнадзор совместно с прокуратурой, чтобы обязать выполнять необходимые действия. Понимаю, что ответственность за газоснабжение лежит на органах власти, поэтому к текущему отопительному сезону мы за счёт бюджетных и не бюджетных источников строим новый газопровод. Думаю, что жители Таватуя уже видели, что по одной из этих улиц этот газопровод проходит. Причём будут газифицирован не только Таватуй, труба пойдёт дальше на базы отдыха, которые там есть. Понятно, что каждый раз замещать сети, которые по тем или иным причинам стали частной собственностью, либо построены за счёт бюджета неправильно, поэтому мы имеем реестр таких газовых сетей, в том случае, если собственники не будут выполнять требования, будем подключать правоохранительные органы.

- А если вдруг какой-то частный инвестор говорит, что от Газпрома, и сейчас все здесь построит, только просит заплатить, а он сам проведет трубу. Как проверить эту информацию?

- Обратиться в орган местного самоуправления, либо в газоснабжающую организацию, которая работает на этой территории, она расскажет все, что известно об этом инвесторе.

БЕЗОПАСНЫЙ ГАЗ

- Как быть людям, которые проживают в отдаленных населенных пунктах?

- Там будут ставиться газгольдеры. Это система разжижжения газа. Туда заливается сжиженный газ, там разжижается, потом идёт в котельную дома уже газ, как мы его представляем. Поэтому программа долгосрочная, не нужно прямо сейчас, сломя голову, нести заявление с просьбой газифицировать. Можно спокойно сесть и обсудить в кругу семьи, готовы ли вы подключиться ближайшее время, и когда вы понимаете, что в течение года-двух вы готовы, тогда несите заявление. Правильнее будет сразу направлять его на сайт газоснабжающей организации, которая есть на вашей территории.

- Очень спорный вопрос по поводу безопасности газа. Когда мы видим взрывы в жилых домах, это вызывает вопрос, зачем вообще этот самый газ нужен, если он приносит такое количество разрушений и бед?

- Я могу сказать, что, если эксплуатировать оборудование надлежащим образом, газ достаточно безопасен. А вот взрывы происходят именно там, где жители не обслуживают газовый котёл, где неисправна вентиляция, газовая плита уже пятидесятилетний давности, шланг, который идёт к ней, уже перетерся в нескольких местах. То есть, несмотря на предписание газовых служб, эти работы не выполняются или не допускаются газовые службы на обследование. Если все выполнять в рамках действующих регламентов, то газ безопасен, и самое главное это комфортность нашего проживания. Те, кто жил с дровами, понимают, что газ - это благо.

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