В Свердловской области газифицировано три четверти территории

Николай Смирнов рассказал о газификации региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области газифицировано 74,5% территории, что немного вышел среднероссийского показателя. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Средний Урал пока не смог достичь более высоких показателей из-за огромной территории.

- У нас очень большая территория, и есть населенные пункты с небольшим количеством домов, достаточно удаленные по расположению. То есть, там, где строительство одного километра газопровода на 1 дом, который потенциально может подключиться, очень высоко. Поэтому есть к чему стремиться, и самое главное, что есть понимание, что и где делать, - рассказал Николай Смирнов в эфире радиостанции.

По словам министра, в 2020 году в Свердловской области разработана и утверждена схема развития газификации, в которой прописаны направления для проведения инфраструктуры.

- В документе указано, какие газопроводы необходимо строить, где есть «запертые» ГРС, которые неспособны пропустить больше газа, где необходима их реконструкция, какие населенные пункты уже могут получить газ, а какие уже с наиболее дальней перспективой. И также у нас есть понимание, в каких населенных пунктах не будет газа по трубам, где будут иные механизмы газификации, это: сжиженный газ, сжатый и т.д. Это стратегический документ, на основании которого и разрабатываются остальные программы газификации, - рассказал Николай Смирнов в эфире радио «Комсомольская правда».