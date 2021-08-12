В полиции проверяют информацию. Фото: стоп-кадр

В Екатеринбурге житель Академического жестоко избил собаку. Все случившееся зафиксировала камера грузового лифта многоэтажки № 135 по улице Краснолесья. На записи видно, как мужчина сначала подзывает питомца к себе, а затем наносит серию ударов кулаком. А вдобавок еще и душит, придавливая шею ногой.

В полиции отмечают, что с заявлением в МВД никто не обращался.

- Сотрудники проверят появившуюся в СМИ информацию, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД.

Напомним, что прошлым летом на Компрессорном мужчина выместил злость на маленькой собачке. Животное в итоге забрали волонтеры, а неуравновешенный гражданин получил судимость. Однако отделался исправительными работами.

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