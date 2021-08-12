Дочерей мужчины доставили в больницу с травмами головы. Фото: личная страница «ВКонтакте» / стоп-кадр

Виновником аварии в центре Екатеринбурга на улице Репина оказался 49-летний Евгений Антропов. В момент ДТП мужчина ехал за рулем Suzuki Vitara вместе с дочерями 19 и 14 лет. Все началось с того, что Антропов врезался в микроавтобус. Как раз после этого его и сняли на видео – неадекватное поведение Евгения вызывало подозрение.

- Вам плохо или как? ГАИ будем вызывать? Что с ним то? – спрашивал у Антропова очевидец. – Ты детей хотя бы пожалей!

Но нашего «героя» это не остановило, и он продолжил свой путь. На перекрестке с улицей Мельникова ему, видимо, стало слишком скучно, и Антропов решился проехать на красный сигнал светофора. Именно поэтому в него врезался Toyota RAV4.

Автомобиль, которым управлял Евгений, принадлежит частной организации. Фото: читатель «КП»

От удара автомобиль Евгения перевернулся и отлетел в Mitsubishi Lancer.

У его дочерей диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, у старшей также перелом скулы. Виновника аварий проверили на алкоголь, тестер показал ноль. А вот результаты экспертизы на запрещенные вещества будут готовы лишь через две недели.

Мы попытались связаться с Евгением и его старшей дочерью. Девушка внесла корреспондента «КП» в черный список, а ее отец сделал краткое заявление.

- Тест на наркотики отрицательный, также как и на алкоголь! – заявил Евгений Антропов.

Евгений Антропов со старшей дочерью Анастасией. Фото: личная страница во «ВКонтакте»

В ГИБДД отметили, что у мужчины 22 года водительского стажа. За столь большой срок он ни разу не привлекался к административной ответственности.