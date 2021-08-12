Сам он заявил, что почувствовал себя плохо. Фото: читатель «КП»

В распоряжении «Комсомольской правды» появилось видео, снятое очевидцем аварии на перекрестке Репина – Мельникова, вблизи стадиона «Екатеринбург Арена». 49-летний мужчина за рулем Suzuki сначала врезался в автобус, а потом решил проехать на красный сигнал светофора. Во время необдуманного маневра его протаранил Toyota RAV4. От удара машина перевернулась.

В момент столкновения лихач был в салоне вместе с дочерями 14 и 19 лет. На кадрах видно, что мужчина находится в неадекватном состоянии.

- Мы не знаем, что с ним! - закричала одна из дочек водителя.

Машину пришлось грузить на эвакуатор. Фото: читатель «КП»

За рулем горе-папаша смеется, хлопает и мотает головой. Видимо, в таком расположении духа ему было непросто следить за дорогой.

- Водитель пояснил, что проезжая перекресток почувствовал себя плохо, поэтому не заметил на перекрестке запрещающий сигнал светофора и выехал на проезжую часть. Водитель был направлен на медицинское освидетельствование, на установление состояния наркотического или иного токсического опьянения, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД города.

Девушек доставили в больницу, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, у старшей перелом скулы.