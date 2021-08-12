Уралец с тремя подростками на ВАЗе столкнулся с патрульной машиной, уходя от погони

И без того разваливающаяся машина после ДТП превратилась в груду железа Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Ирбите на перекрестке улиц Советская – Максима Горького сегодня ночью, 12 августа, сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ с 35-летним мужчиной за рулем и с тремя подростками в салоне. Когда инспекторы попросили у водителя документы он нажал на газ.

Сотрудники ГИБДД начали преследовать мужчину, но тот продолжал уходить от погони пока не влетел в патрульный автомобиль. После этого машину еще и отбросило на металлический столб. Один из пассажиров отечественной легковушки - 11-летний мальчик с сотрясением головного мозга был госпитализирован в Ирбитскую ЦГБ.

- Сотрудниками ГИБДД установлено, что в салоне ВАЗ-21099 находились трое несовершеннолетних 16, 15 и 11 лет, двое из которых перевозились в салоне автомобиля без штатного сидения и не были пристегнуты ремнями безопасности, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - У водителя присутствовали признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования он отказался.

В автомобиле на котором ехали мужчина и подростки не было ремней Фото: УГИБДД по Свердловской области

При этом ранее водитель уже был лишен прав за вождение в алкогольном опьянении и четыре раза привлекался к административной ответственности, но штрафы не оплатил. Ремнем он, кстати, тоже не был пристегнут. Как потом оказалось, в машине их не было совсем. Также отсутствовало в автомобиле заднее сидение.

На водителя составлено шесть административных материалов, в том числе за неисполнение требования об остановке автомобиля, вождение без прав и управление неисправным транспортным средством.

Помимо этого, в отношении родителей подростков сотрудниками ПДН составлены материалы за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ГИБДД отметили, что все дети, находившиеся в ВАЗе, из неблагополучных семей и состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

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