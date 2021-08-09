Жителей Академического района поздравит с днем города FEDUK

В этот раз на празднике ждут рэп-исполнителя FEDUKa Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге 14 августа 2021 года День города перенесли в онлайн-формат. Отмена праздничных мероприятий связана с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Однако в Академическом районе города не собираются отказываться от яркого празднования и решили организовать онлайн концерт.

В таких форматах есть весомые плюсы, шоу с удовольствием смогут посмотреть не жители района, но и все екатеринбуржцы и даже жители других городов и всего мира. В прошлом году видео праздника, которое также организовало «РСГ-Академическое», набрало более 70 000 просмотров. В разные годы на офлайн-концертах выступали группы «Звери» , UMA2RMAN, Trubetskoy,Тима Белорусских и LOBODA, – сообщила пресс-служба компании.

В этот раз на празднике ждут рэп-исполнителя FEDUKa. Музыкальный хедлайнер, популярный российский исполнитель даст концерт в прямом эфире на закрытой площадке.

Трансляция на большом экране стартует 14 августа в 14 часов в центре Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо FEDUKa на празднике будет Philippenzo, прославившийся 3D-картинами на асфальте. В Академическом создаст одну из своих работ. Горожане увидят процесс создания граффити.

На проспекте Академика Сахарова будет возведена телестудия, откуда 14 августа будет вестись прямая трансляция. Зрители увидят телешоу «Академ ТВ». Начало трансляции в 14:00, а для того, чтобы ее посмотреть, нужен всего лишь выход в интернет.

Также на большом экране жители Академического увидят кулинарные мастер-классы, узнают полезные лайфхаки от фотографов и блогеров. Для детей будет организована интересная детская программа.

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